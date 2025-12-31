€ 5.0985
DCNews Sport Louis Munteanu a semnat cu DC United. Sumă record de transfer pentru clubul din Washington
Data actualizării: 16:06 31 Dec 2025 | Data publicării: 15:53 31 Dec 2025

Louis Munteanu a semnat cu DC United. Sumă record de transfer pentru clubul din Washington
Autor: Andrei Itu

louis munteanu Louis Munteanu / Foto Agerpres
 

Louis Munteanu va fi noul jucător al clubului DC United.

Din informațiile vehiculate miercuri, fotbalistul Louis Munteanu ar fi semnat deja contractul cu DC United, echipă de fotbal din Major League Soccer (MLS) din Statele Unite, rămânând să se parafeze actele între CFR Cluj și DC United.

Louis Munteanu la DC United

Astfel, clubul american de fotbal DC United l-ar transfera pe Louis Munteanu de la CFR Cluj, pentru o sumă care ar reprezenta un nou record pentru gruparea din Major League Soccer (MLS), conform unor surse apropiate de această tranzacţie, citate de site-ul The Athletic.

Cât va plăti DC United pentru Louis Munteanu

Clubul din Washington va plăti o sumă iniţială de 7 milioane de dolari, plus bonusuri ulterioare, ce ar duce valoarea totală a transferului la aproape 10 milioane de dolari, au precizat sursele respective.

Cine e Louis Munteanu

Louis Munteanu, în vârstă de 23 de ani, a marcat două goluri şi a dat cinci pase decisive în 14 partide disputate pentru CFR Cluj în actuala ediţie din campionatul României.

La vârsta de 18 ani, Munteanu a fost recrutat de Fiorentina, dar nu a avut nicio apariţie pentru prima echipă a clubului italian, aminteşte The Athletic.

DC United, ultima din MLS

DC United s-a aflat pe ultimul loc în ediţia trecută din MLS, a anunţat miercuri, pe site-ul său oficial, transferul fundaşului japonez Keisuke Kurokawa de la formaţia Gamba Osaka, cel care a semnat un contract pe trei ani gruparea "Black-and-Red", având opţiunea pentru un sezon suplimentar, scrie Agerpres.

