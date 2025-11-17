€ 5.0844
DCNews Stiri Romania - San Marino. Cine transmite la TV meciul din preliminariile CM 2026
Data actualizării: 18:24 17 Noi 2025 | Data publicării: 17:33 17 Noi 2025

Romania - San Marino. Cine transmite la TV meciul din preliminariile CM 2026
Autor: Alexandra Curtache

echipa-nationala-a-romaniei-fotbal-spectatori-2_61018200 Sursa foto: Agerpres / Miză uriașă pentru ”tricolori” la CM 2026
 

Naționala României încheie parcursul din preliminariile Cupei Mondiale 2026 cu meciul împotriva San Marino, programat pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. Cine transmite Romania - San Marino.

România va avea parte mâine seară de un meci cu miză mare, în fața unei echipe mai puțin cotate, dar niciodată de subestimat. Fanii sunt așteptați să fie alături de națională, fie în tribunele stadionului Ilie Oană, fie prin transmisia live de la televizor sau online, pentru a susține echipa în drumul ei spre Cupa Mondială 2026.

Meciul Romania – San Marino, transmis la TV de Antena 1 pe 18 noiembrie

Pentru fanii care nu vor fi prezenți în tribune, meciul va fi difuzat în direct pe Antena 1, fiind disponibil și online prin platforma AntenaPLAY. Aceasta este ultima șansă pentru telespectatori de a urmări naționala în acțiune în preliminariile grupei H.

Partida este programată la ora 21:45, ora României, iar televiziunea va transmite imagini live de la încălzire, interviuri cu jucătorii și analiza tacticii înaintea fluierului de start. 

Ce șanse mai are România să se califice în CM 2026

România se află într-un moment critic. Pentru a spera la calificarea directă, echipa trebuie să câștige ultimele două partide și să beneficieze de rezultate favorabile în confruntările dintre celelalte selecționate. Situația este complicată, însă matematic, șansele există. O victorie clară împotriva San Marino poate menține încă vii speranțele pentru locul 1 sau 2, care oferă calificarea directă sau accederea la baraj.

Deși pe hârtie meciul cu San Marino pare facil, România trebuie să rămână concentrată și să gestioneze presiunea obținerii punctelor esențiale pentru clasament. Tactica și motivația jucătorilor vor fi decisive în atingerea obiectivului de calificare.

Ce echipe intră în teren

Selecționerul Mircea Lucescu a convocat un lot complet de 26 de jucători pentru ultimele meciuri din grupă. Printre numele importante se află Ianis Hagi, Dennis Man, Răzvan Marin, precum și jucători din campionatele interne și din străinătate, cu experiență în competiții europene.

San Marino va veni cu o echipă obişnuită pentru selecționata lor: jucători semi-profesioniști, majoritatea activând în ligile inferioare italiene, având ca obiectiv principal să acumuleze experiență internațională și să își testeze limitele împotriva unei echipe mai puternice.

De ce meciul se joacă pe stadionul Ilie Oană din Ploiești

Partida se va desfășura pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, conform programului oficial al FRF. Arena are o capacitate de aproximativ 15.000 de locuri și este una dintre cele mai moderne din țară. Alegerea acestui stadion, în locul Arenei Naționale, aduce naționala mai aproape de suporterii din provincie.

Pentru acest meci, FRF a implementat o campanie de incluziune și respect, rezervând anumite porțiuni ale stadionului pentru afișarea de mesaje anti-discriminare și promovarea valorilor fair-play.

Se așteaptă ca tribunele să fie pline, iar suporterii ploieșteni, cunoscuți pentru pasiunea lor, să creeze un ambient de susținere neîntreruptă pe tot parcursul partidei. Această atmosferă poate constitui un avantaj important pentru tricolori.

