Data actualizării: 20:46 19 Oct 2025 | Data publicării: 19:49 19 Oct 2025

Dinamo - Rapid, derby de foc pe Arena Națională / Live score - Rezultat
Autor: Andrei Itu

dinamo---sepsi-osk--confruntare-in-cupa-romaniei-pe-prc-e2prc-80prc-9earcul-de-triumfprc-e2prc-80prc-9d_02543100 Foto Agerpres
 

Dinamo - Rapid se joacă, duminică seară, de la ora 20:30, într-un meci cu mari orgolii, pe Arena Națională din București.

Rămâneți pe DC News pentru a afla principalele evenimente ale partidei!

A început meciul!

---------

Echipele de start Dinamo - Rapid

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Musi

Rezerve: Roșca, Karamoko, Tabunciuc, Perica, Bordușanu, Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean

Antrenor: Zeljko Kopic

Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila

Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor

Antrenor: Costel Gâlcă

Citiți și - Nou antrenor la "U" Cluj după demisia lui Sabău

dinamo rapid
derby superliga
