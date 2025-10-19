Dinamo - Rapid, derby de foc pe Arena Națională / Live score - Rezultat

Dinamo - Rapid se joacă, duminică seară, de la ora 20:30, într-un meci cu mari orgolii, pe Arena Națională din București.
A început meciul!
Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Milanov, Gnahore, Cîrjan - Armstrong, Pop, Musi
Rezerve: Roșca, Karamoko, Tabunciuc, Perica, Bordușanu, Mihai, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Mărginean
Antrenor: Zeljko Kopic
Rapid: Aioani - Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu - K. Keita, Gojkovic, Christensen - Dobre, Koljic, Petrila
Rezerve: Stolz, Bolgado, Braun, Onea, Hromada, Vulturar, Grameni, R. Pop, Micovschi, Baroan, Jambor
Antrenor: Costel Gâlcă
de Val Vâlcu