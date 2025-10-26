€ 5.0835
|
$ 4.3789
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 13:49 26 Oct 2025 | Data publicării: 13:44 26 Oct 2025

Ronaldo, de neoprit la 40 de ani: 950 de goluri și continuă
Autor: M.C

cristiano-ronaldo_04203300 Foto: Agerpres
 

Cristiano Ronaldo atinge borna istorică de 950 de goluri marcate în carieră.

Cristiano Ronaldo a mai bifat o performanță istorică în fotbalul mondial. Atacantul portughez a ajuns la borna de 950 de goluri oficiale în carieră, după reușita din meciul câștigat sâmbătă de echipa sa, Al-Nassr, scor 2-0, pe terenul formației Al-Hazem, în etapa a șasea din campionatul Arabiei Saudite, relatează agenția EFE.

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a înscris al doilea gol al partidei, în minutul 88, după ce conaționalul său João Félix deschisese scorul în prima repriză (min. 25).

Cu această reușită, portughezul a ajuns la 106 goluri pentru Al-Nassr, echipă la care evoluează din 2023, după ce și-a trecut în palmares recorduri impresionante la Real Madrid (450 goluri), Manchester United (145), Juventus (101) și Sporting Lisabona (5).

Ronaldo este, totodată, cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional, cu 143 de goluri pentru naționala Portugaliei.

Formația Al-Nassr, antrenată de conaționalul său Jorge Jesus, ocupă primul loc în Saudi Pro League, cu maximum de puncte – șase victorii din tot atâtea meciuri.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cristiano ronaldo
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Universitatea Craiova, pas greşit în Superligă. Doar remiză cu Metaloglobus
Publicat acum 6 minute
Furt ca în filme la Balş. Un bărbat a furat o maşină de poliţie chiar din curtea secţiei
Publicat acum 8 minute
"Ce vrem, pericol sau siguranţă?". Titi Aur analizează limitele de viteză de pe şoselele din România
Publicat acum 16 minute
Probleme mari cu gripa aviară în Germania. Peste 400.000 de animale au fost deja sacrificate
Publicat acum 25 minute
Slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce nu s-a văzut la TV
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Oct 2025
Moment emoționant la Vocea României: Alessia Pop i-a lăsat pe jurați fără cuvinte / video
Publicat pe 24 Oct 2025
Nicușor Dan, răspuns la o problemă ridicată de Mircea Badea
Publicat pe 25 Oct 2025
Reacţia lui Ilie Bolojan după ce a fost huiduit la Carei, de Ziua Armatei
Publicat pe 24 Oct 2025
Vine războiul?! De ce vrea să plece Carrefour tocmai din România și Polonia
Publicat pe 25 Oct 2025
Medicamentul care poate proteja corpul de cancer. Nu știai asta despre el
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close