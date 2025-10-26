Ronaldo, de neoprit la 40 de ani: 950 de goluri și continuă

Cristiano Ronaldo a mai bifat o performanță istorică în fotbalul mondial. Atacantul portughez a ajuns la borna de 950 de goluri oficiale în carieră, după reușita din meciul câștigat sâmbătă de echipa sa, Al-Nassr, scor 2-0, pe terenul formației Al-Hazem, în etapa a șasea din campionatul Arabiei Saudite, relatează agenția EFE.

Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a înscris al doilea gol al partidei, în minutul 88, după ce conaționalul său João Félix deschisese scorul în prima repriză (min. 25).

Cu această reușită, portughezul a ajuns la 106 goluri pentru Al-Nassr, echipă la care evoluează din 2023, după ce și-a trecut în palmares recorduri impresionante la Real Madrid (450 goluri), Manchester United (145), Juventus (101) și Sporting Lisabona (5).

Ronaldo este, totodată, cel mai bun marcator din istoria fotbalului internațional, cu 143 de goluri pentru naționala Portugaliei.

Formația Al-Nassr, antrenată de conaționalul său Jorge Jesus, ocupă primul loc în Saudi Pro League, cu maximum de puncte – șase victorii din tot atâtea meciuri.