Lider surprinzător în Liga 1. De la retrogradare anul trecut, pe primul loc în acest sezon

Alexandru Cîmpanu a deschis scorul în minutul 53 cu un șut din afara careului, iar Hervin Ongenda a dublat avantajul în minutul 68, cu un șut deviat de Dino Mikanovic. În prima repriză, Kovtaliuk a lovit bara, iar Universitatea Cluj a avut o reușită anulată pentru ofsaid.

Această victorie marchează a cincea consecutivă pentru FC Botoșani, echipa fiind neînvinsă în ultimele nouă etape, cu șapte victorii și două egaluri.

În sezonul 2023-2024 al Superligii, FC Botoșani a încheiat pe locul 16 în sezonul regulat, cu doar 21 de puncte, și a reușit să se salveze de la retrogradare printr-o victorie la baraj împotriva echipei CS Mioveni.

Această performanță slabă a fost un semnal de alarmă pentru conducerea clubului, iar patronul Valeriu Iftime spunea că intenționează să se retragă din funcție dacă echipa va retrograda. În urma barajului câștigat, echipa a rămas în Superligă, iar Iftime a rămas la conducere, continuând să sprijine echipa în sezonul următor.

În prezent, FC Botoșani se află pe locul 1 în clasamentul actual al Superligii, cu 26 de puncte acumulate în 13 meciuri, având un golaveraj de 26-11.

La ora scrierii articolului, Universitatea Craiova conducea pe Unirea Slobozia cu 1-0, iar o victorie ar duce-o la doar un punct în spatele echipei moldovene.

Tot astăzi, FCSB va juca în deplasare pe terenul nou promovatei Metaloglobus, într-un meci ce ar trebui să fie o simplă formalitate pentru echipa condusă de Gigi Becali.