€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 18:54 18 Oct 2025

Lider surprinzător în Liga 1. De la retrogradare anul trecut, pe primul loc în acest sezon
Autor: Bogdan Bolojan

minge-de-fotbal_31549700 Sursa foto: Agerpres
 

FC Botoșani a învins Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (0-0) în deplasare, în etapa a 13-a a Superligii, consolidându-și poziția de lider în clasament.

Alexandru Cîmpanu a deschis scorul în minutul 53 cu un șut din afara careului, iar Hervin Ongenda a dublat avantajul în minutul 68, cu un șut deviat de Dino Mikanovic. În prima repriză, Kovtaliuk a lovit bara, iar Universitatea Cluj a avut o reușită anulată pentru ofsaid.

Această victorie marchează a cincea consecutivă pentru FC Botoșani, echipa fiind neînvinsă în ultimele nouă etape, cu șapte victorii și două egaluri.

În sezonul 2023-2024 al Superligii, FC Botoșani a încheiat pe locul 16 în sezonul regulat, cu doar 21 de puncte, și a reușit să se salveze de la retrogradare printr-o victorie la baraj împotriva echipei CS Mioveni.

Această performanță slabă a fost un semnal de alarmă pentru conducerea clubului, iar patronul Valeriu Iftime spunea că intenționează să se retragă din funcție dacă echipa va retrograda. În urma barajului câștigat, echipa a rămas în Superligă, iar Iftime a rămas la conducere, continuând să sprijine echipa în sezonul următor.

În prezent, FC Botoșani se află pe locul 1 în clasamentul actual al Superligii, cu 26 de puncte acumulate în 13 meciuri, având un golaveraj de 26-11. 

La ora scrierii articolului, Universitatea Craiova conducea pe Unirea Slobozia cu 1-0, iar o victorie ar duce-o la doar un punct în spatele echipei moldovene. 

Tot astăzi, FCSB va juca în deplasare pe terenul nou promovatei Metaloglobus, într-un meci ce ar trebui să fie o simplă formalitate pentru echipa condusă de Gigi Becali. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
O locatară din blocul care a sărit în aer: Mie mi-a fost frică să aprind lumina să nu fie explozie, foloseam lanterna
Publicat acum 33 minute
România a eliminat campioana en titre și intră în semifinală la Europeanul de tenis de masă
Publicat acum 46 minute
Dan Bitmann spune ce-ar fi făcut dacă era premier sau președinte: ,,M-au făcut în toate felurile. O să înghițim lături la nesfârșit"
Publicat acum 58 minute
Mărturia cutremurătoare a unui bărbat care a scăpat ca prin minune din tragedia de pe Calea Rahovei. "Cu 2 minute înainte..."
Publicat acum 1 ora si 49 minute
Lider surprinzător în Liga 1. De la retrogradare anul trecut, pe primul loc în acest sezon
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat acum 23 ore si 49 minute
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close