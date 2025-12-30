€ 5.0920
|
$ 4.3235
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3235
 
DCNews Stiri Incendiu puternic la o hală din Argeș
Data publicării: 08:18 30 Dec 2025

Incendiu puternic la o hală din Argeș
Autor: Doinița Manic

pompieri_30123200 Imagine cu pompieri, intervenție incendiu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
 

Un incendiu puternic a izbucnit la o hală din comuna Buzoeşti. La fața locului intervin şapte echipaje de pompieri.

Un incendiu puternic izbucnit, marți dimineața, la o hală din comuna Buzoeşti, satul Curteanca, județul Argeș. Pompierii argeşeni intervin în aceste momente pentru localizarea şi lichidarea acestuia, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, pompierii acţionează cu şase autospeciale de stingere şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, la faţa locului fiind trimisă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

Nu există persoane rănite

"La sosirea forţelor de intervenţie, construcţia ardea generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. În urma producerii evenimentului, sunt afectate şi utilajele de producţie din interiorul halei", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, la faţa locului nu au fost identificate victime. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu
hala
arges
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
A murit Khaleda Zia, prima femeie premier din istoria Bangladeshului
Publicat acum 54 minute
Vremea până pe 26 ianuarie. ANM, prognoza meteo actualizată
Publicat acum 58 minute
Tot mai mulți români ajung la spital după ce se aventurează pe munte. Precizările Salvamont: O persoană a murit
Publicat acum 1 ora si 9 minute
BANCUL ZILEI: Adrese utile...
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Trasee deviate de Revelion în Capitală. Se introduce linia N41, cu program special
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat acum 21 ore si 25 minute
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close