Incendiu puternic la o hală din Argeș

Un incendiu puternic izbucnit, marți dimineața, la o hală din comuna Buzoeşti, satul Curteanca, județul Argeș. Pompierii argeşeni intervin în aceste momente pentru localizarea şi lichidarea acestuia, transmite Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, pompierii acţionează cu şase autospeciale de stingere şi o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, la faţa locului fiind trimisă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat.

Nu există persoane rănite

"La sosirea forţelor de intervenţie, construcţia ardea generalizat, pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi. În urma producerii evenimentului, sunt afectate şi utilajele de producţie din interiorul halei", au transmis reprezentanţii ISU Argeş.

Conform aceleiaşi surse, la faţa locului nu au fost identificate victime.