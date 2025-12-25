€ 5.0890
Accident mortal în Argeș, de Crăciun. Un adolescent a decedat după ce mașina a ieșit de pe carosabil
Data publicării: 14:57 25 Dec 2025

Accident mortal în Argeș, de Crăciun. Un adolescent a decedat după ce mașina a ieșit de pe carosabil
Autor: Dana Mihai

accident ambulanta Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres
 

Un adolescent de 17 ani a murit în ziua de Crăciun după ce şoferul autoturismului în care tânărul se afla a pierdut controlul direcţiei într-o curbă.

Un adolescent de 17 ani a murit în ziua de Crăciun după ce şoferul autoturismului în care tânărul se afla a pierdut controlul direcţiei într-o curbă, pe DN 73, în localitatea Ţiţeşti, autovehiculul ieşind în afara carosabilului, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

O altă persoană din autoturism, un bărbat de 30 de ani, a fost suferit diverse leziuni.

Conform sursei citate, din verificările preliminare efectuate de poliţiştii Serviciului Rutier Argeş a reieşit că un tânăr de 22 de ani, din Mihăeşti, care conducea un autoturism pe DN 73, în localitatea Ţiţeşti, având direcţia de deplasare spre Piteşti, posibil pe fondul neadaptării vitezei de deplasare în curbă, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, lovind glisiera de pe marginea părţii carosabile şi ieşind în afara carosabilului.

Citește și: Accident îngrozitor în această seară: Un tânăr a murit, alți trei sunt răniți grav

"În urma evenimentului au suferit leziuni pasagerul dreapta faţă, un bărbat de 30 de ani, din Schitu-Goleşti, precum şi pasagerul din spate, un minor de 17 ani, din Schitu-Goleşti, căruia i-au fost efectuate manevre de resuscitare, ulterior survenind decesul acestuia", reiese din comunicatul transmis de IPJ Argeş.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool.

Poliţiştii continuă cercetările la locul producerii accidentului rutier, urmând să întocmescă un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă. 

accident arges
