Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara

Scandinavii au deschis scorul prin Sondre Brunstad Fet (20), dar nerazzurri au egalat la scurt timp, prin Francesco Pio Esposito (30).

Inter a avut șansa de a trece în avantaj în debutul reprizei secunde, dar Lautaro Martinez a trimis în bară (46).

Liderul din Serie A a fost surprins apoi de două contraatacuri și a cedat de două ori, golurile fiind marcate de Jens Hauge (61) și Kasper Hoegh (64).

A fost pentru prima oară când o echipă italiană primește trei goluri de la o formație norvegiană într-un meci din cea mai importantă competiție intercluburi.

FC Bruges și Atletico Madrid au încheiat nedecis, 3-3, la capătul unui meci spectaculos. Atletico a condus cu 2-0 și 3-2, dar campioana Belgiei a revenit și a egalat. Julian Alvarez (8 - penalty), Ademola Lookman (45+4) și Joel Ordonez (autogol, 79) au punctat pentru iberici, în timp ce golurile echipei Blauw-Zwart au fost reușite de Raphael Onyedika (52), Nicolo Tresoldi (60) și Christos Tzolis (89).

Bayer Leverkusen este cu un pas în optimile de finală, după 2-0 cu Olympiakos, la Pireu, prin dubla cehului Patrik Schik (60, 63).

Rezultatele înregistrate în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor:

Marți

Galatasaray Istanbul - Juventus Torino 5-2

Au marcat: Gabriel Sara 15, Noa Lang 49, 75, Davinson Sanchez 60, Sascha Boey 86, respectiv Teun Koopmeiners 16, 32.

Cartonaș roșu: Juan Cabal (Juventus) 67.

AS Monaco - Paris Saint-Germain 2-3

Au marcat: Folarin Balogun 1, 18, respectiv Desiere Doue 29, 67, Achraf Hakimi 41.

Vitinha (PSG) a ratat un penalty în min. 22 (a apărat Philipp Koehn).

Cartonaș roșu: Aleksandr Golovin (Monaco) 48.

Benfica Lisabona - Real Madrid 0-1

A marcat: Vinicius Junior 50.

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2-0

Au marcat: Serhou Guirassy 3, Maximilian Beier 42.

Miercuri

Qarabag FK - Newcastle United 1-6

Au marcat: Elvin Jafarguliev 54, respectiv Anthony Gordon 3, 32 - penalty, 33, 45+1 - penalty, Malick Thiaw 8, Jacob Murphy 72.

Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1

Au marcat: Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh 64, respectiv Francesco Pio Esposito 30.

FC Bruges - Atletico Madrid 3-3

Au marcat: Raphael Onyedika 52, Nicolo Tresoldi 60, Christos Tzolis 89, respectiv Julian Alvarez 8 - penalty, Ademola Lookman 45+4, Joel Ordonez (autogol) 79.

Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen 0-2

A marcat: Patrik Schik 60, 63.

Partidele din manșa secundă vor avea loc pe 24 și 25 februarie. (Agerpres)