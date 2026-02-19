Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara

Inter Milano a fost învinsă de formația norvegiană Bodo/Glimt, cu scorul de 3-1, miercuri seara, în apropierea Cercului Arctic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.
Scandinavii au deschis scorul prin Sondre Brunstad Fet (20), dar nerazzurri au egalat la scurt timp, prin Francesco Pio Esposito (30).
Inter a avut șansa de a trece în avantaj în debutul reprizei secunde, dar Lautaro Martinez a trimis în bară (46).
Liderul din Serie A a fost surprins apoi de două contraatacuri și a cedat de două ori, golurile fiind marcate de Jens Hauge (61) și Kasper Hoegh (64).
A fost pentru prima oară când o echipă italiană primește trei goluri de la o formație norvegiană într-un meci din cea mai importantă competiție intercluburi.
FC Bruges și Atletico Madrid au încheiat nedecis, 3-3, la capătul unui meci spectaculos. Atletico a condus cu 2-0 și 3-2, dar campioana Belgiei a revenit și a egalat. Julian Alvarez (8 - penalty), Ademola Lookman (45+4) și Joel Ordonez (autogol, 79) au punctat pentru iberici, în timp ce golurile echipei Blauw-Zwart au fost reușite de Raphael Onyedika (52), Nicolo Tresoldi (60) și Christos Tzolis (89).
Bayer Leverkusen este cu un pas în optimile de finală, după 2-0 cu Olympiakos, la Pireu, prin dubla cehului Patrik Schik (60, 63).
Rezultatele înregistrate în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor:
Marți
Galatasaray Istanbul - Juventus Torino 5-2
Au marcat: Gabriel Sara 15, Noa Lang 49, 75, Davinson Sanchez 60, Sascha Boey 86, respectiv Teun Koopmeiners 16, 32.
Cartonaș roșu: Juan Cabal (Juventus) 67.
AS Monaco - Paris Saint-Germain 2-3
Au marcat: Folarin Balogun 1, 18, respectiv Desiere Doue 29, 67, Achraf Hakimi 41.
Vitinha (PSG) a ratat un penalty în min. 22 (a apărat Philipp Koehn).
Cartonaș roșu: Aleksandr Golovin (Monaco) 48.
Benfica Lisabona - Real Madrid 0-1
A marcat: Vinicius Junior 50.
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2-0
Au marcat: Serhou Guirassy 3, Maximilian Beier 42.
Miercuri
Qarabag FK - Newcastle United 1-6
Au marcat: Elvin Jafarguliev 54, respectiv Anthony Gordon 3, 32 - penalty, 33, 45+1 - penalty, Malick Thiaw 8, Jacob Murphy 72.
Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1
Au marcat: Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh 64, respectiv Francesco Pio Esposito 30.
FC Bruges - Atletico Madrid 3-3
Au marcat: Raphael Onyedika 52, Nicolo Tresoldi 60, Christos Tzolis 89, respectiv Julian Alvarez 8 - penalty, Ademola Lookman 45+4, Joel Ordonez (autogol) 79.
Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen 0-2
A marcat: Patrik Schik 60, 63.
Partidele din manșa secundă vor avea loc pe 24 și 25 februarie. (Agerpres)
de Anca Murgoci