€ 5.0941
|
$ 4.3046
|

Subcategorii în Sport

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3046
 
DCNews Sport Fotbal Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Data publicării: 08:44 19 Feb 2026

Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Autor: Crişan Andreescu

fotbal

Inter Milano a fost învinsă de formația norvegiană Bodo/Glimt, cu scorul de 3-1, miercuri seara, în apropierea Cercului Arctic, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.

Scandinavii au deschis scorul prin Sondre Brunstad Fet (20), dar nerazzurri au egalat la scurt timp, prin Francesco Pio Esposito (30).

Inter a avut șansa de a trece în avantaj în debutul reprizei secunde, dar Lautaro Martinez a trimis în bară (46).

Liderul din Serie A a fost surprins apoi de două contraatacuri și a cedat de două ori, golurile fiind marcate de Jens Hauge (61) și Kasper Hoegh (64).

A fost pentru prima oară când o echipă italiană primește trei goluri de la o formație norvegiană într-un meci din cea mai importantă competiție intercluburi.

FC Bruges și Atletico Madrid au încheiat nedecis, 3-3, la capătul unui meci spectaculos. Atletico a condus cu 2-0 și 3-2, dar campioana Belgiei a revenit și a egalat. Julian Alvarez (8 - penalty), Ademola Lookman (45+4) și Joel Ordonez (autogol, 79) au punctat pentru iberici, în timp ce golurile echipei Blauw-Zwart au fost reușite de Raphael Onyedika (52), Nicolo Tresoldi (60) și Christos Tzolis (89).

Bayer Leverkusen este cu un pas în optimile de finală, după 2-0 cu Olympiakos, la Pireu, prin dubla cehului Patrik Schik (60, 63).

Rezultatele înregistrate în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Ligii Campionilor:

Marți

Galatasaray Istanbul - Juventus Torino 5-2
Au marcat: Gabriel Sara 15, Noa Lang 49, 75, Davinson Sanchez 60, Sascha Boey 86, respectiv Teun Koopmeiners 16, 32.
Cartonaș roșu: Juan Cabal (Juventus) 67.

AS Monaco - Paris Saint-Germain 2-3
Au marcat: Folarin Balogun 1, 18, respectiv Desiere Doue 29, 67, Achraf Hakimi 41.
Vitinha (PSG) a ratat un penalty în min. 22 (a apărat Philipp Koehn).
Cartonaș roșu: Aleksandr Golovin (Monaco) 48.

Benfica Lisabona - Real Madrid 0-1
A marcat: Vinicius Junior 50.

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2-0
Au marcat: Serhou Guirassy 3, Maximilian Beier 42.

Miercuri

Qarabag FK - Newcastle United 1-6
Au marcat: Elvin Jafarguliev 54, respectiv Anthony Gordon 3, 32 - penalty, 33, 45+1 - penalty, Malick Thiaw 8, Jacob Murphy 72.

Bodo/Glimt - Inter Milano 3-1
Au marcat: Sondre Brunstad Fet 20, Jens Hauge 61, Kasper Hoegh 64, respectiv Francesco Pio Esposito 30.

FC Bruges - Atletico Madrid 3-3
Au marcat: Raphael Onyedika 52, Nicolo Tresoldi 60, Christos Tzolis 89, respectiv Julian Alvarez 8 - penalty, Ademola Lookman 45+4, Joel Ordonez (autogol) 79.

Olympiakos Pireu - Bayer Leverkusen 0-2
A marcat: Patrik Schik 60, 63.

Partidele din manșa secundă vor avea loc pe 24 și 25 februarie. (Agerpres)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Ce salariu are un șofer STB. Cum poți să devii șofer pe autobuz
Publicat acum 34 minute
Liga Campionilor: Rezultatele, după partidele de marți și miercuri seara
Publicat acum 46 minute
Greva care blochează toate examenele în 2026. Cât rezistă profesorii fără salariu? Miza reală a protestului
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 0 minute
Horoscop 19 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 24 minute
BANCUL ZILEI: Definiția bărbatului
Publicat acum 9 ore si 17 minute
Polonia ar putea cere despăgubiri Rusiei pentru masacrele din al Doilea Război Mondial
Publicat acum 59 minute
Emmanuel Macron: Libertatea de exprimare este o pură prostie
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Se schimbă regimul închirierilor în scop turistic la particulari
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close