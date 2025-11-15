€ 5.0847
DCNews Sport Fotbal Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător care atinge borna de 400 de goluri în carieră
Data publicării: 09:28 15 Noi 2025

Kylian Mbappe, cel mai tânăr jucător care atinge borna de 400 de goluri în carieră
Autor: Giorgi Ichim

Kylian-Mbappe Kylian Mbappe - Foto: Agerpres
 

Kylian Mbappe rescrie istoria în fotbal. Devine cel mai tânăr fotbalist care atinge 400 de goluri în carieră.

Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid şi căpitanul selecţionatei Franţei, este cel mai tânăr jucător care a atins borna de 400 de goluri marcate în cursul carierei sale, după ce a reuşit o dublă în meciul cu Ucraina (4-0) din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, ediţia 2026, informează EFE.

A doborât recordul lui Gerd Muller

Conform Transfermarkt, Mbappe a realizat această performanţă la vârsta de 26 de ani, 10 luni şi 25 de zile, doborând astfel recordul legendei fotbalului german Gerd Muller, care avea 27 de ani, 2 luni şi 17 zile când a ajuns la un total de 400 de goluri.

Mbappe i-a depăşit totodată pe argentinianul Lionel Messi şi pe portughezul Cristiano Ronaldo, care aveau 27 de ani, 3 luni şi 3 zile, respectiv 28 de ani, 11 luni şi o zi când au ajuns la 400 de goluri în carierele lor.

Gerd Muller rămâne însă jucătorul care a atins cel mai rapid borna de 400 de goluri, în doar 403 meciuri disputate, în timp ce Messi a reuşit această performanţă în 525 de partide, iar Mbappe în 537 de meciuri.

Kylian Mbappe, aproape să doboare recordul istoric

De la debutul carierei sale de fotbalist profesionist, la 16 ani, Kylian Mbappe a marcat 27 de goluri pentru AS Monaco (în 60 de meciuri), 256 pentru Paris Saint-Germain (308 meciuri), 62 pentru Real Madrid (75 de meciuri) şi 55 pentru Franţa (94 de meciuri).

Mbappe este foarte aproape să doboare recordul istoric al lui Olivier Giroud, actualul golgheter al selecţionatei Franţei, cu 57 de goluri, care s-a retras din naţionala ţării sale.

Cine e Kylian Mbappe

Kylian Mbappé Lottin s-a născut pe 20 decembrie 1998, în Paris (Franţa).

A crescut în suburbiile Parisului, în localitatea Bondy, într-o familie sportivă: tatăl său, Wilfrid Mbappé, este fost jucător şi antrenor, de origine cameru­neană, iar mama sa, Fayza Lamari, este fostă handbalistă de origine algeriană. 

De la vârste fragede a arătat calităţi excepţionale în fotbal: viteză, dribling, capacitate de a finaliza cu precizie.

Kylian Mbappe a câştigat Cupa Mondială FIFA 2018 cu echipa naţională a Franţei şi a fost desemnat "Cel mai bun jucător tânăr" al turneului.

Kylian Mbappe este considerat unul dintre cei mai buni jucători ai generaţiei sale, datorită vitezei, driblingului şi instinctului de gol.

sport
fotbal
kylian mbappe
fifa
