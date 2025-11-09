Trimis între buturi după eliminarea ambilor portari, un fundaș a apărat miraculos un penalty - VIDEO

Un scenariu absolut incredibil s-a derulat sâmbătă seara, în etapa a 8-a a campionatului marocan de fotbal. Într-un meci care, la prima vedere, părea să nu anunțe nimic ieșit din comun, fundașul Youssef Kajai de la Union Touarga a ajuns să devină, pe neașteptate, protagonistul unei povești demne de un film sportiv, potrivit L'Equipe.

După eliminarea succesivă a portarului titular și a celui de rezervă, apărătorul a fost nevoit să preia mănușile și să intre între buturi, într-un moment de pură improvizație. În ciuda presiunii uriașe, Kajai a reușit performanța de a respinge un penalty în minutele de prelungire, în confruntarea cu Renaissance Zemamra.

Disputa a fost una extrem de fragmentată, marcată de un joc dur și de numeroase întreruperi. În total, arbitrul a arătat opt cartonașe galbene, iar două goluri au fost anulate, ceea ce a amplificat frustrarea jucătorilor și tensiunea de pe teren. Ceea ce părea deja un meci dificil s-a transformat într-o adevărată bătălie, mai ales pentru echipa gazdă, care a fost lovită de o serie de eliminări fără precedent.

Cu trei jucători eliminați, dintre care doi portari, fundașul apără penalty

Formația din Rabat, Union Touarga, a terminat meciul cu doar opt jucători pe teren, după ce trei dintre componenții săi au văzut cartonașul roșu. Primul care a fost trimis la vestiare a fost fundașul Hamza Regragui, în minutul 65, urmat la scurt timp, în minutul 69, de portarul titular, Abderrahmane El Houasli, după o intervenție considerată neregulamentară. Situația s-a complicat și mai mult pe final, în minutul 88, când arbitrul l-a eliminat și pe portarul de rezervă, Reda Asmama, lăsând echipa fără niciun goalkeeper valid pentru ultimele minute ale partidei.

În aceste condiții dramatice, fundașul Youssef Kajai a fost cel care și-a asumat rolul de portar, intrând între buturi pentru a apăra onoarea echipei sale. Iar momentul său de glorie nu a întârziat să apară. În minutele de prelungire, mai exact în minutul 90+3, arbitrul a acordat un penalty pentru Renaissance Zemamra, iar în fața sa s-a prezentat Mohammad El Fakih. Cu un instinct neașteptat pentru un jucător de câmp, Kajai a ghicit colțul și a respins lovitura de la 11 metri, provocând o explozie de entuziasm printre colegii săi și puținii suporteri rămași să creadă într-un miracol.

عندما يتحول اللاعب الى حارس مرمى ????????



Heroic moment from Youssef Kajai after the goalkeeper was sent off! ????#UTSRCAZ #BotolaProINWI #الدوري_المغربي ???????? pic.twitter.com/zErlKTX5UK — BOTOLAPRO INWI (@thebotolapro) November 8, 2025

Din păcate, entuziasmul nu a durat până la final. Deși părea că Union Touarga va reuși să smulgă un punct miraculos în inferioritate numerică, echipa oaspete a reușit să dea lovitura decisivă la ultima fază a meciului, în minutul 90+10, prin Reda Ait Boughima, care l-a învins în cele din urmă pe portarul „de ocazie”.

Echipa Renaissance Zemamra a obținut, astfel, o victorie pe terenul celor de la Union Touarga, scor 2-1, într-un meci care a avut loc la Rabat și care a contat pentru a opta etapă a campionatului marocan. Totuși, scorul final nu redă întreaga desfășurare a partidei, întrucât povestea a fost presărată cu evenimente neașteptate și multe cartonașe arătate de arbitru.