Data publicării: 09:35 05 Oct 2025

Bayern, de neoprit: Şase victorii din șase și recorduri doborâte în Bundesliga
Autor: Mihai Ciobanu

foto Freepik
 

Bayern Munchen continuă startul perfect de sezon în Bundesliga, obținând sâmbătă a șasea victorie consecutivă, 3-0 în deplasare cu Eintracht Frankfurt.

Columbianul Luis Diaz, transferat în această vară de la Liverpool, a fost omul meciului, marcând două goluri spectaculoase — în minutele 1 și 84. Între reușitele sale, Harry Kane a înscris în minutul 27, stabilind un record impresionant: primul jucător din istoria Bundesligii care ajunge la 11 goluri în primele șase etape.

Performanța individuală a fost dublată de una colectivă: Bayern a stabilit un nou record cu 25 de goluri marcate în primele șase partide de campionat. Trupa lui Vincent Kompany se menține neînvinsă în toate competițiile, cu 10 victorii din 10 meciuri în debutul sezonului.

Pentru portarul Manuel Neuer, succesul de la Frankfurt a avut o semnificație specială — a fost a 362-a victorie în Bundesliga, egalând recordul fostului său coleg Thomas Müller.

Bayern este lider autoritar în campionatul Germaniei, cu maximum de puncte (18) și un avans de patru puncte față de Borussia Dortmund, care s-a împiedicat pe teren propriu (1-1 cu RB Leipzig).

bayern
bundesliga
