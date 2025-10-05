Bayern, de neoprit: Şase victorii din șase și recorduri doborâte în Bundesliga

Columbianul Luis Diaz, transferat în această vară de la Liverpool, a fost omul meciului, marcând două goluri spectaculoase — în minutele 1 și 84. Între reușitele sale, Harry Kane a înscris în minutul 27, stabilind un record impresionant: primul jucător din istoria Bundesligii care ajunge la 11 goluri în primele șase etape.

Performanța individuală a fost dublată de una colectivă: Bayern a stabilit un nou record cu 25 de goluri marcate în primele șase partide de campionat. Trupa lui Vincent Kompany se menține neînvinsă în toate competițiile, cu 10 victorii din 10 meciuri în debutul sezonului.

Pentru portarul Manuel Neuer, succesul de la Frankfurt a avut o semnificație specială — a fost a 362-a victorie în Bundesliga, egalând recordul fostului său coleg Thomas Müller.

Bayern este lider autoritar în campionatul Germaniei, cu maximum de puncte (18) și un avans de patru puncte față de Borussia Dortmund, care s-a împiedicat pe teren propriu (1-1 cu RB Leipzig).