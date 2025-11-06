FC Basel - FCSB: Campioana României trimite un prim' 11 de forță împotriva elvețienilor / livetext

DC News vă prezintă LIVE TEXT de la meciul FCSB cu FC Basel, începând cu ora 19:45.

_____

Echipele de start pentru meciul dintre FCSB şi FC Basel, care are loc joi seara (19:45), pe St. Jakob-Park din Basel, în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League:

FC Basel: 1. Marwin Hitz - 3. Nicolas Vouilloz, 26. Adrian Leon Barisic, 24. Flavius Daniliuc, 29. Moussa Cisse - 5. Metinho, 22. Leo Leroy - 11. Benie Traore, 10. Xherdan Shaqiri (căpitan), 19. Marin Soticek - 17. Moritz Broschinski. Antrenor: Ludovic Magnin.

Rezerve: 13. Mirko Salvi, 47. Tim Pfeiffer - 7. Philip Otele, 8. Koba Koindredi, 9. Jeremy Agbonifo, 14. Andrej Bacanin, 21. Ibrahim Salah, 25. Finn van Breemen, 27. Kevin Ruegg, 32. Jonas Adjetey, 39. Junior Ze, 46. Kaio Eduardo.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 28. Alexandru Pantea, 30. Siyabonga Ngezana, 4. Danijel Graovac, 33. Risto Radunovic - 10. Florin Tănase, 8. Adrian Şut - 11. David Miculescu, 27. Darius Olaru (căpitan), 93. Mamadou Thiam - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve: 34. Mihai Udrea, 38. Lukas Zima - 7. Denis Alibec, 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 18. Malcom Edjouma, 20. Dennis Politic, 31. Juri Cisotti, 37. Octavian Popescu, 42. Baba Alhassan.

Arbitru: Juxhin Xhaja; arbitri asistenţi: Arber Zalla, Rejdi Avdo; al patrulea oficial: Olsion Yzeiraj (toţi din Albania)

Arbitru video: Michael Fabbri (Italia); arbitru asistent video: Kreshnik Barjamaj (Albania)

Observator UEFA pentru arbitri: Darko Ceferin (Slovenia); Delegat UEFA: Milovan Djukanovic (Muntenegru)