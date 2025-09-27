€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Sport

 
Data actualizării: 17:49 27 Sep 2025 | Data publicării: 16:31 27 Sep 2025

Atletico - Real Madrid, derby de foc în La Liga
Autor: Andrei Itu

kylian-mbappe_19471200 Sursa foto: Agerpres
 

Atletico Madrid şi Real Madrid se confruntă, sâmbătă, în etapa a 7-a din La Liga.

DC News vă ține la curent cu principalele evenimente ale meciului de pe ”Metropolitano”!

--------------------------

Mbappe egalează, în minutul 25. Scorul este 1-1!

Atletico deschide scorul, în minutul 15, prin reușita lui Le Normand.

Derby-ul dintre Atletico și Real Madrid va începe la ora 17:15.

Real Madrid, lider în La Liga

Real Madrid ocupă prima poziție în La Liga și merge pe terenul rivalei Atletico Madrid. FC Barcelona se află pe locul 2 în clasament, la doar două puncte de Real și așteaptă cu interes acest meci, sperând la un pas greșit al ”galacticilor”.

Avertisment înainte de Atletico - Real Madrid

Xabi Alonso, tehnicianul celor de la Real Madrid, a cerut fotbaliștilor săi să nu se ”relaxeze” şi să nu aibă ”exces de încredere”, în pofida unui început perfect de sezon în La Liga, cu 7 victorii consecutive în toate competițiile.

”Am început bine, dar ne-a fost greu să câştigăm unele meciuri! Nu trebuie să fim prea încrezători, ci e necesar să continuăm să ne pregătim bine pentru meciuri. 

Nu vom câştiga doar intrând pe teren. Trebuie să fim consecvenţi în performanţele noastre şi să nu ne relaxăm.

Până acum, am evoluat bine în jocul nostru și trebuie să continuăm pe această cale. Cu cât suntem mai flexibili, cu atât vom fi mai buni. Trebuie să reuşim să devenim imprevizibili pentru adversar.

Cu calităţile fizice şi tehnice ale jucătorilor noştri putem ataca în moduri diferite. Ne-am îmbunătăţit mult şi vreau să menţinem nivelul”, a declarat Xabi Alonso, antrenorul celor de la Real Madrid, înainte de debry-ul cu Atletico.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

atletico madrid
real madrid
la liga
derby
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Screening cardiovascular gratuit, de Ziua Inimii, în Parcul Copilului, din sectorul 4
Publicat acum 26 minute
Reacția Iranului în fața cererii SUA de a-i preda uraniul îmbogăţit
Publicat acum 32 minute
Ateneul Național din Iași, cinci spectacole în turneu la București
Publicat acum 35 minute
Ucraina a lovit o importantă stație de pompare a petrolului din Rusia
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Copii morți la spitalul de Pediatrie Iași. Ministrul Alexandru Rogobete anunță primele demiteri și constată câteva greșeli
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 20 ore si 20 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat pe 26 Sep 2025
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 18 ore si 58 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close