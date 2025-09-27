Atletico - Real Madrid, derby de foc în La Liga

Avertisment înainte de Atletico - Real Madrid

Xabi Alonso, tehnicianul celor de la Real Madrid, a cerut fotbaliștilor săi să nu se ”relaxeze” şi să nu aibă ”exces de încredere”, în pofida unui început perfect de sezon în La Liga, cu 7 victorii consecutive în toate competițiile.

”Am început bine, dar ne-a fost greu să câştigăm unele meciuri! Nu trebuie să fim prea încrezători, ci e necesar să continuăm să ne pregătim bine pentru meciuri.

Nu vom câştiga doar intrând pe teren. Trebuie să fim consecvenţi în performanţele noastre şi să nu ne relaxăm.

Până acum, am evoluat bine în jocul nostru și trebuie să continuăm pe această cale. Cu cât suntem mai flexibili, cu atât vom fi mai buni. Trebuie să reuşim să devenim imprevizibili pentru adversar.

Cu calităţile fizice şi tehnice ale jucătorilor noştri putem ataca în moduri diferite. Ne-am îmbunătăţit mult şi vreau să menţinem nivelul”, a declarat Xabi Alonso, antrenorul celor de la Real Madrid, înainte de debry-ul cu Atletico.