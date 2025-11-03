A murit un fost mare atacant de la Steaua. Momente de reculegere în toate meciurile etapei a 16-a din Superliga

Este vorba despre Constantin Zamfir, potrivit anunțului făcut, luni, de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). De asemenea, în memoria lui Constantin Zamfir, toate partidele etapei a 16-a din SuperLiga României vor avea la început un moment de reculegere.

Liga Profesionistă de Fotbal a mai transmis sincere condoleanțe familiei: ”Dumnezeu să-l odihnească!”.

Constantin Zamfir a jucat 12 meciuri pentru echipa națională

Constantin Zamfir s-a născut pe data de 15 mai 1951 la Godeasca, județul Giurgiu. El a evoluat 12 meciuri pentru echipa națională a României, pentru care a reușit un gol.

”Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat fostul său antrenor Emeric Ienei, citat de LPF.

În luna septembrie 2025, Constantin Zamfir, se afla în atenția medicilor. Problemele sale cu inima se accentuaseră în ultima perioadă, întâmpinând dificultăți de vorbire.

Cariera lui Constantin Zamfir



Cariera lui Constantin Zamfir a fost impresionantă, adunând peste 150 de meciuri în prima ligă. Constantin Zamfir a jucat pentru echipe importante din fotbalul românesc, precum Petrolul Ploiești, Steaua, Metalurgistul Cugir sau Chimia Turnu Măgurele.

Performanțele sale i-au adus 12 selecții și un gol reușit la echipa națională, însă adevărata sa glorie rămâne legată de Steaua București, alături de care a câștigat de trei ori titlul de campion al României.

