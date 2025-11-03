€ 5.0861
|
$ 4.4167
|

Subcategorii în Sport

 
Data publicării: 13:14 03 Noi 2025

A murit un fost mare atacant de la Steaua. Momente de reculegere în toate meciurile etapei a 16-a din Superliga
Autor: Andrei Itu

lumanare_94318600 Lumânare
 

Un fost mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a murit la vârsta de 74 de ani.

Este vorba despre Constantin Zamfir, potrivit anunțului făcut, luni, de Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). De asemenea, în memoria lui Constantin Zamfir, toate partidele etapei a 16-a din SuperLiga României vor avea la început un moment de reculegere.

Liga Profesionistă de Fotbal a mai transmis sincere condoleanțe familiei: ”Dumnezeu să-l odihnească!”.

Constantin Zamfir a jucat 12 meciuri pentru echipa națională

Constantin Zamfir s-a născut pe data de 15 mai 1951 la Godeasca, județul Giurgiu. El a evoluat 12 meciuri pentru echipa națională a României, pentru care a reușit un gol.

”Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat fostul său antrenor Emeric Ienei, citat de LPF.

În luna septembrie 2025, Constantin Zamfir, se afla în atenția medicilor. Problemele sale cu inima se accentuaseră în ultima perioadă, întâmpinând dificultăți de vorbire.

Cariera lui Constantin Zamfir


Cariera lui Constantin Zamfir a fost impresionantă, adunând peste 150 de meciuri în prima ligă. Constantin Zamfir a jucat pentru echipe importante din fotbalul românesc, precum Petrolul Ploiești, Steaua, Metalurgistul Cugir sau Chimia Turnu Măgurele.

Performanțele sale i-au adus 12 selecții și un gol reușit la echipa națională, însă adevărata sa glorie rămâne legată de Steaua București, alături de care a câștigat de trei ori titlul de campion al României.

Vezi și - A murit un fost jucător de la Steaua și U Cluj - Foto în articol

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

a murit constantin zamfir
constantin zamfir steaua
lpf
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Un craiovean a dat de apă în curte și a transformat-o în afacere ilegală. O vindea către blocurile și casele din zonă
Publicat acum 7 minute
Reacția AUR după declarațiile lui Georgescu privind alegerile din Capitală. Petrișor Peiu: Are foarte multă frustrare
Publicat acum 13 minute
Noua prim-ministră japoneză, Sanae Takaichi, vrea o întâlnire istorică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un
Publicat acum 13 minute
Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila
Publicat acum 14 minute
”Este deja un personaj politic ridicol”. Bogdan Chirieac îi dinamitează pe oamenii președintelui: Este adevărul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 23 ore si 5 minute
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 21 ore si 39 minute
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Grindeanu a început să plângă când a văzut cine este în sala în care vorbea / video
Publicat pe 01 Noi 2025
Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate
Publicat acum 17 ore si 9 minute
Ia uitați cine e lângă Nicușor Dan! Godină: Să fie coincidență?! Băiete, lasă pilele!
 
principalul motiv pentru plecarea carrefour din romania cine urmeaza Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează

de Val Vâlcu

cum explica i l caragiale sprijinirea lui drula de catre voiculescu si fritz Cum explică I.L. Caragiale sprijinirea lui Drulă de către Voiculescu și Fritz

de Val Vâlcu

chatgpt manipulat de rusi ce spune despre nicusor dan si drula ChatGPT, manipulat de ruși. Ce spune despre Nicușor Dan și Drulă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close