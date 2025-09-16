A murit un fost jucător de la Steaua și U Cluj - Foto în articol

Este vorba despre decesul lui Aurel Stoica, care a murit la vârsta de 66 de ani. Aurel Stoica a jucat la Universitatea Cluj timp de cinci sezoane, între 1983 şi 1988.



Aurel Stoica, născut pe 5 noiembrie 1958, la Târgu Mureş şi a mai jucat la Chimica Târnăveni, Steaua (1981), FC Bihor, ASA Târgu Mureş, Electromureş Târgu Mureş.

Sursa foto - Facebook FC Universitatea Cluj

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News