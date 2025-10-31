România vrea să găzduiască, din nou, finala Europa League. Când ar putea avea loc evenimentul

Federația Română de Fotbal (FRF) și-a depus candidatura pentru ca România să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională din București, potrivit unui comunicat.

„România a demonstrat că deține capacitatea de a organiza cu succes astfel de evenimente majore, fiind un partener competitiv pentru UEFA în circuitul fotbalului european, iar acum dorim să folosim moștenirea precedentelor turnee organizate în țara noastră pentru a crea un nou capitol impresionant în istoria fotbalului românesc. Ne propunem să utilizăm întregul proces de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League ca un element declanșator, care să contribuie la construirea unui model organizațional de referință pentru cluburile de fotbal din România, în contextul Europei Centrale şi de Est, în jurul perspectivei Fotbal – Comunitate – Business – Sustenabilitate“, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

Anterior, pe Arena Națională s-a mai desfășurat finala Europa League în anul 2012, pe 9 mai, când s-au confruntat Atlético Madrid și Athletic Bilbao, scro 3 - 0.

În următorii doi ani, finalele Europa League vor avea loc la Istanbul, în 2026, și Frankfurt, în 2027.