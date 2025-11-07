Lotul României pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026

FRF a publicat lotul echipei naționale pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026, programate împotriva Bosniei-Herțegovina și a reprezentativei din San Marino. Selecționerul Mircea Lucescu a convocat 26 de jucători, 13 care evoluează în străinătate și alți 13 din campionatul intern.

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45 România întâlnește Bosnia-Herțegovina la Zenica, pe Stadionul „Bilino Polje”. Apoi, tricolorii primesc vizita selecționatei San Marino, marți, 18 noiembrie, de la ora 21:45, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Lotul României pentru meciurile din noiembrie

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0).

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6).

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0).

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

În drum spre Mondialul din 2026

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Clasament - Grupa H

Austria: 6 meciuri, 5 victorii, 0 egaluri, 1 înfrângere, golaveraj 19-3, 15 puncte.

Bosnia-Herțegovina: 6 meciuri, 4 victorii, 1 egal, 1 înfrângere, golaveraj 13-5, 13 puncte.

România: 6 meciuri, 3 victorii, 1 egal, 2 înfrângeri, golaveraj 11-6, 10 puncte.

Cipru: 7 meciuri, 2 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri, golaveraj 11-9, 8 puncte.

San Marino: 7 meciuri, 0 victorii, 0 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 1-32, 0 puncte.