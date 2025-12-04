€ 5.0920
DCNews Stiri Tort cu iaurt din doar 4 ingrediente - un desert viral cu puține calorii
Data actualizării: 23:16 04 Dec 2025 | Data publicării: 23:14 04 Dec 2025

Tort cu iaurt din doar 4 ingrediente - un desert viral cu puține calorii
Autor: Alexandra Curtache

Tort cu iaurt Foto: Unsplash
 

O fostă participantă la MasterChef España a readus în atenția publicului o rețetă de tort cu iaurt care promite să fie nu doar ieftină și simplă, ci și săracă în calorii.

Preparatul conține doar patru ingrediente de bază și se pregătește în mai puțin de 35 de minute, devenind astfel o opțiune ideală pentru cei care urmăresc pierderea în greutate fără a renunța la deserturile preferate.

Desert dietetic, fără compromisuri la gust

În contextul tendințelor actuale, care pun accent pe alimentația echilibrată și controlul porțiilor, rețetele dulci, dar sănătoase, ocupă un loc tot mai important în gospodăriile europene. Deși ideea de dietă este adesea asociată cu renunțarea la deserturi, specialiștii în nutriție subliniază tot mai des că echilibrul este cheia, iar deserturile pot rămâne în meniu, atâta timp cât sunt preparate responsabil.

Miri Pérez-Cabrero, fostă concurentă la emisiunea culinară MasterChef España și figură populară în mediul online, a demonstrat acest lucru prin rețeta sa simplă de tort cu iaurt. Clipul publicat pe Instagram, platformă unde bucătăreasa are peste 400.000 de urmăritori, a strâns rapid mii de aprecieri, fiind distribuit pe scară largă datorită ingredientelor puține, prețului accesibil și valorii calorice reduse.

Citește și: Cum să pregătești „orez de munte” după rețeta lui Jordi Roca

Preț mic, porție mare

Conform estimărilor publicate de Miri Pérez-Cabrero, prepararea prăjiturii nu depășește costul total de 16,69 euro, rezultând în aproximativ șase porții generoase. Calculul arată că desertul poate fi consumat la un cost de mai puțin de 3 euro per felie, clasându-l în categoria prăjiturilor accesibile pentru orice buget.

Ingredientele sunt următoarele:

  • 3 ouă
  • 2 iaurturi grecești naturale
  • 30 g amidon de porumb
  • o lingură eritritol sau alt îndulcitor

Lista arată clar ca tortul poate fi adaptată în funcție de preferințe, îndulcitorul putând fi înlocuit cu miere, stevia sau zahăr, în funcție de obiectivele nutriționale.

Mod de preparare, explicat pas cu pas

Rețeta este destinată chiar și celor fără experiență în bucătărie:

Amestecarea ingredientelor: Ouăle, iaurtul grecesc, amidonul de porumb și îndulcitorul se combină într-un bol până la omogenizare.

Coacerea: Compoziția se toarnă într-o tavă și se introduce în cuptor pentru 30 de minute la 180°C.

Răcirea și servirea: Se lasă să se răcească complet, apoi se scoate din formă. Textura finală este una fină, aerată, cu o aromă delicată de iaurt.

De ce iaurtul grecesc este ingredientul vedetă

Pe lângă aportul proteic semnificativ, iaurtul grecesc este un aliment bogat în probiotice, esențiale pentru menținerea florei intestinale. Specialiștii în nutriție recomandă includerea sa în alimentația zilnică mai ales datorită calciului, mineral vital pentru sistemul osos și muscular, dar și pentru prevenirea afecțiunilor precum osteoporoza.

În plus, iaurtul grecesc a devenit un ingredient preferat în gastronomia modernă, datorită versatilității sale. Este folosit atât în deserturi rapide, cât și în preparate virale, cum a fost tarta cu iaurt care a dominat rețelele sociale în vara trecută, dar și în gustări proteice ori clătite sănătoase, ideale pentru micul dejun.

Viralizare și impact culinar

Această rețetă continuă să circule intens pe platformele sociale, fiind preluată de influenceri culinari și adepți ai stilului de viață „healthy”. Simplitatea preparatului reușește să redea publicului un mesaj clar: deserturile pot rămâne în meniu, chiar și în perioadele de dietă.

Tortul cu iaurt din patru ingrediente nu este doar o alternativă la dulciurile clasice, ci și un exemplu al modului în care gastronomia modernă încearcă să împace plăcerea gustului cu abordarea nutritivă responsabilă. Într-o perioadă în care alimentația sănătoasă este prioritate globală, astfel de rețete devin norme, nu excepții. 

