Gogoși arăbești pufoase cu iaurt - desertul care cucerește toți copiii

Gogoșile arăbești cu iaurt se remarcă prin aluatul lor extrem de pufos și gustul delicat dat de iaurtul natural. Deși nu sunt dificil de realizat, succesul rețetei depinde de respectarea timpilor de odihnă și a cantităților exacte, criterii esențiale în orice preparat de patiserie.

Rețeta a fost popularizată de creatoarea de conținut Beatriz, care a prezentat pe canalul său de YouTube pașii necesari pentru acest desert reușit. Tot ce trebuie să faceți este să pregătiți ingredientele și să urmați procesul pas cu pas.

Ingrediente necesare

325 g făină de grâu

Zahăr

Anason măcinat

2 ouă

Coaja de la jumătate de lămâie

o lingură de matalaúba

un plic de drojdie

125 g iaurt natural

4 linguri ulei de măsline ușor

Ulei de floarea-soarelui pentru prăjit

Pașii rețetei: simpli, dar esențiali

Prepararea începe cu aromatizarea uleiului. Coaja de lămâie și matalaúba se încălzesc ușor în ulei de măsline, iar amestecul se strecoară pentru a îndepărta boabele.

Într-un bol, se bat două ouă cu patru linguri de zahăr până când compoziția devine albicioasă. Se încorporează treptat uleiul aromat, apoi iaurtul. După omogenizare, se adaugă drojdia și făina cernută treptat.

Când aluatul devine prea dens pentru a mai fi amestecat cu lingura, se trece la frământat. Dacă este foarte moale și lipicios, trebuie lăsat la odihnit o oră, acoperit. Dacă după acest timp nu se mai lipește de mâini, se pot forma gogoșile: bile alungite, unite la capete, modelate cu mâinile unse în ulei de floarea-soarelui.

Gogoșile se prăjesc în ulei încins, întorcându-le imediat ce se rumenesc. La final, se trec printr-un amestec de zahăr și anason măcinat, care le oferă aroma caracteristică.

Citește și: Cum să faci un covrig umplut direct la tine în bucătărie

De ce iaurtul face diferența

Iaurtul este un ingredient extrem de valoros în bucătărie, oferind atât textură, cât și beneficii nutritive. Potrivit Fundației Spaniole pentru Nutriție, acesta este o sursă importantă de proteine de calitate, calciu ușor asimilabil și fosfor. Un singur iaurt poate acoperi până la 30% din necesarul zilnic de fosfor, mineral esențial pentru regenerarea țesuturilor și producerea de energie.

În plus, calciul din iaurt contribuie la menținerea sănătății oaselor, a dinților și a sistemului muscular, transformând acest desert nu doar într-o plăcere culinară, ci și într-un aport nutritiv binevenit.

Gogoșile arăbești cu iaurt sunt, astfel, un desert simplu, aromat și perfect pentru întreaga familie. Cu o textură pufoasă și o aromă delicată, pot deveni rapid preferatele copiilor și nu numai. Dacă sunteți în căutarea unei rețete ușoare, dar spectaculoase, aceasta merită cu siguranță încercată.