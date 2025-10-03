€ 5.0889
Data actualizării: 15:51 03 Oct 2025 | Data publicării: 15:51 03 Oct 2025

Banana bread cu piersici – rețeta pufoasă și fără gluten care valorifică fructele coapte
Autor: Alexandra Curtache

anfal-shamsudeen-1K2s5-iVdnc-unsplash Foto: Unsplash
 

Bananele prea coapte nu mai trebuie aruncate. Combinate cu piersici zemoase și făină de migdale sau quinoa fiartă, acestea se transformă într-o prăjitură pufoasă, fără gluten, ideală pentru micul dejun, gustări sănătoase ori deserturi.

Banana bread-ul reinterpretat cu piersici este o prăjitură tip burete, moale și hrănitoare, ce aduce laolaltă arome naturale și texturi echilibrate. Rețeta nu conține făinuri rafinate și poate fi pregătită în mai puțin de o oră, cu ingrediente accesibile: banane foarte coapte, piersici proaspete, tahini și făină de migdale sau quinoa.

Pentru un plus de savoare, desertul se finalizează cu fulgi de cocos, care îi conferă o notă exotică și o textură delicată.

Ingrediente și timp de preparare

Porții: 6-8

Timp de preparare: 10 minute

Timp de coacere: 25-30 minute

Timp total: aproximativ 55-60 minute

Ingrediente de bază:

  • 2 banane coapte (200 g)
  • 3 linguri de tahini (45 g)
  • 2-3 piersici coapte (250-300 g)
  • 80 g de făină de migdale sau 100 g de quinoa fiartă
  • 2 linguri de nucă de cocos rasă pentru decor

Mod de preparare:

Se preîncălzește cuptorul la 180 ºC.

Bananele se pasează până la consistență fină.

Se adaugă tahini și se încorporează făina de migdale sau quinoa fiartă.

Piersicile feliate se așază pe baza unei forme de copt tapetate cu hârtie.

Se toarnă amestecul și se nivelează.

Se coace 25-30 de minute până când prăjitura devine fermă și ușor aurie.

După răcire, se presară cu nucă de cocos.

Sfat util: varianta cu făină de migdale oferă un rezultat mai aerat, în timp ce quinoa face desertul mai dens și consistent.

Beneficiile bananelor - mai mult decât un fruct dulce

Bananele aduc un aport nutritiv important în acest tip de preparat. Studiile arată că sunt o sursă valoroasă de potasiu și magneziu, minerale care contribuie la sănătatea cardiovasculară și la reglarea tensiunii arteriale.

Digestie echilibrată - conțin fibre și amidon rezistent, benefice pentru flora intestinală.

Stare de bine - triptofanul din banane susține sinteza serotoninei, hormonul fericirii.

Protecție antioxidantă - pe măsură ce se coc, bananele acumulează compuși antioxidanți valoroși.

Energie naturală - o banană medie furnizează potasiu, vitamina B6, vitamina C și mangan.

Piersicile - dulceață naturală în desert

Adăugarea piersicilor aduce o prospețime aparte desertului, îmbinând textura moale a bananei cu suculența lor. Bogate în vitaminele A și C, dar și în fibre, piersicile completează prăjitura atât ca gust, cât și ca valoare nutritivă.

Desert prietenos cu stilul de viață sănătos

Faptul că rețeta nu conține gluten și poate fi adaptată cu ingrediente diferite o face accesibilă pentru o varietate de diete. De asemenea, este un mod sustenabil de a valorifica fructele foarte coapte, evitând risipa alimentară.

Pentru păstrarea bananelor, acestea pot fi congelate după decojire și apoi folosite ulterior la smoothie-uri sau alte deserturi. În plus, cojile lor pot deveni un îngrășământ natural pentru plante.

Banana bread cu piersici este mai mult decât o simplă prăjitură este o combinație între gust, sănătate și sustenabilitate. Ușor de preparat, fără gluten și cu beneficii nutriționale recunoscute, acest desert poate fi savurat atât dimineața, cât și ca gustare între mese, fiind o alegere ideală pentru toată familia.

