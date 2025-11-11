€ 5.0845
Prăjitură cu ciocolată la cană: desertul care a cucerit internetul în timpul pandemiei revine
Data actualizării: 14:53 11 Noi 2025 | Data publicării: 14:53 11 Noi 2025

Prăjitură cu ciocolată la cană: desertul care a cucerit internetul în timpul pandemiei revine
Autor: Alexandra Curtache

mug cake Foto: Captură Youtube VARGASAVOUR RECIPES
 

A apărut în timpul pandemiei, a devenit viral pe rețelele sociale și a rămas, cinci ani mai târziu, una dintre cele mai populare rețete dulci din bucătării. Mug cake-ul cu ciocolată este desertul perfect pentru cei care iubesc prăjiturile, dar nu au timp.

În perioada pandemiei, când milioane de oameni erau izolați în case, bucătăria a devenit un loc de refugiu și experiment. Pe rețelele sociale, în special pe TikTok și Instagram, utilizatorii au descoperit o rețetă ingenioasă: mug cake, o prăjitură care se prepară direct într-o cană și se coace în cuptorul cu microunde în doar câteva minute.

Astăzi, la cinci ani de la acel val de popularitate, desertul rămâne un simbol al confortului culinar: rapid, accesibil și infinit de versatil. Poate fi făcut cu mere, vanilie, fructe de pădure, dar varianta care domină topurile preferințelor este, fără îndoială, cea cu ciocolată.

Cum prepari un mug cake cu ciocolată în mai puțin de 5 minute

Rețeta este ideală pentru oricine vrea un desert cald, pufos și aromat fără să folosească cuptorul clasic. Tot ce îți trebuie este o cană mare, câteva ingrediente simple și un cuptor cu microunde.

Ingrediente pentru 3 porții:

  • 6 linguri de cacao pudră 
  • 4 plicuri de praf de copt
  • 3 ouă 
  • 4 lingurițe de zahăr
  • 300 ml de lapte
  • 3 linguri de făină
  • puțin ulei de măsline pentru uns cana

Mod de preparare:

În fiecare cană, amestecă toate ingredientele până obții o compoziție omogenă, fără cocoloașe.

Unge interiorul cănii cu puțin ulei sau unt, pentru a evita lipirea.

Introdu cana în cuptorul cu microunde și coace la putere maximă timp de 3 minute.

Lasă desertul să se răcorească un minut, apoi decorează-l cu frișcă, cacao pudră sau scorțișoară.

Rezultatul? O prăjitură moale, cu aromă intensă de ciocolată, perfectă pentru o pauză dulce la birou sau o seară liniștită acasă.

Desert economic, cu gust intens de ciocolată

Un alt avantaj al acestei rețete este costul redus. O porție de mug cake cu ciocolată ajunge la doar 2,23 euro, ceea ce o face mult mai ieftină decât o prăjitură de patiserie. În plus, se prepară din ingrediente pe care aproape oricine le are deja în bucătărie.

De asemenea, cantitățile pot fi ajustate ușor în funcție de numărul de porții dorite. Dacă vrei o variantă mai dietetică, poți înlocui zahărul cu un îndulcitor natural și poți folosi lapte vegetal.

Cacao - ingredientul care îți aduce buna dispoziție

Dincolo de gustul său intens, cacaoa oferă și beneficii reale pentru sănătate. Numeroase studii au confirmat că acest aliment conține teobromină, un alcaloid cu efecte pozitive asupra stării de spirit. Consumată cu moderație, cacaoa poate ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea concentrării.

În plus, este o sursă bogată de antioxidanți, care contribuie la protejarea celulelor și la susținerea sistemului cardiovascular.

Un desert al generației conectate

Mug cake-ul a devenit mai mult decât o simplă prăjitură: este un simbol al creativității culinare în era digitală. Cu un minimum de efort, poți avea un desert spectaculos, gata în câteva minute și perfect de fotografiat pentru rețelele sociale.

Rapid, economic și reconfortant, mug cake-ul cu ciocolată rămâne una dintre cele mai dulci moșteniri culinare ale perioadei pandemice, o dovadă că, uneori, cele mai simple rețete sunt și cele mai iubite.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

reteta
