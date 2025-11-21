Bol cu cottage cheese și somon afumat: rețeta rapidă, perfectă pentru mic dejun sau cină

Această rețetă combină proteine de calitate, grăsimi sănătoase și arome intense, pentru o experiență culinară completă.

Secretul unui bol echilibrat constă în alegerea ingredientelor corecte. Cottage cheese-ul furnizează proteine și calciu esențial pentru oase și mușchi, în timp ce somonul afumat aduce un aport generos de Omega-3, benefic pentru inimă și creier.

Măslinele verzi cu chilli adaugă un plus de gust și antioxidanți, iar legumele proaspete precum castraveții și ardeiul roșu asigură fibre, vitamine și minerale.

Un strop de lămâie peste somon intensifică aroma, în timp ce dulceața de ardei iute, amestecată cu cottage cheese și ceapă verde, creează un contrast perfect între dulce, iute și cremos. Pentru un plus de textură și energie, semințele de floarea-soarelui sau dovleac și pâinea prăjită cu unt completează bolul, transformându-l într-un preparat satisfăcător și hrănitor.

Ingrediente

Pentru o porție pentru o persoană vei avea nevoie de:

150 g cottage cheese

100 g somon afumat

50 g măsline verzi cu chilli

100 g castraveți, tăiați felii subțiri

100 g ardei roșu, tăiat fâșii

o linguriță suc de lămâie

o lingură dulceață de ardei iute

un fir ceapă verde, tocat

o lingură semințe (floarea-soarelui, dovleac sau mix)

2 felii de pâine integrală sau albă, prăjite



Cum să prepari rapid bolul cu cottage cheese și somon

Pregătirea acestui bol nu durează mai mult de 10 minute, ceea ce îl face ideal pentru diminețile aglomerate sau pentru un prânz rapid la birou:

Începe cu baza: pune într-un bol o porție generoasă de cottage cheese.

Amestecă dulceața de ardei iute cu cottage cheese și ceapă verde pentru un topping cremos și picant.

Presară semințele preferate pentru textură și vitamine suplimentare.

Adaugă somon afumat, tăiat fâșii, și stropește-l cu puțină lămâie proaspătă.

Taie castraveții rondele și ardeiul roșu în fâșii subțiri și așază-le lângă cottage cheese.

Pune câteva măsline verzi cu chilli pentru un plus de aromă.

Servește bolul alături de felii de pâine prăjită cu unt pentru un contrast crocant și delicios.

Beneficiile acestui bol pentru sănătate și energie

Un astfel de bol este mai mult decât gustos – este o sursă completă de energie:

Proteine de calitate: Cottage cheese și somonul afumat ajută la menținerea masei musculare.

Grăsimi sănătoase: Omega-3 din somon și grăsimile din măsline protejează inima și creierul.

Vitamine și fibre: Legumele proaspete și semințele contribuie la digestie și imunitate.

Gust intens: Contrastul dulce-picant cu ceapă verde și dulceață de ardei iute transformă fiecare îmbucătură într-o experiență culinară unică.

Bolul cu cottage cheese, somon afumat, legume proaspete, semințe și pâine prăjită cu unt nu este doar o masă rapidă, ci și o alegere inteligentă pentru sănătate și energie. Ușor de preparat, colorat și plin de arome, acest bol poate deveni rapid favoritul tău pentru mic dejun sau prânz, oferindu-ți un start delicios și nutritiv în fiecare zi.