Data publicării:

Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
De ce se usucă frunzele de vinete. Fă un singur lucru și vei avea o recoltă bogată. Sursa foto: freepik.com
De ce se usucă frunzele de vinete. Fă un singur lucru și vei avea o recoltă bogată. Sursa foto: freepik.com

Pe măsură ce vara se apropie de final și toamna își face simțită prezența, vinetele devin vedetele piețelor și bucătăriilor. Lăsând la o parte clasicele rețete de vinete umplute sau ratatouille, acest ingredient versatil se reinventează prin preparate moderne și surprinzătoare, ideale pentru a diversifica meniul zilnic.

Dacă în timpul verii pepenii și dovleceii domină mesele, odată cu schimbarea anotimpului vinetele intră în prim-plan. Departe de a fi considerate plictisitoare, acestea oferă un potențial culinar vast, fiind baza perfectă atât pentru rețete tradiționale, cât și pentru reinterpretări creative.

Chefi, creatori de conținut și pasionați de gastronomie propun variante adaptate stilului de viață actual: preparate rapide, sănătoase și pline de savoare.


Sandviș cu vinete, fără pâine

Un trend care a cucerit rețelele sociale în această vară este sandvișul fără pâine, preparat din felii de dovlecei. Creatoarea de conținut „@tictacyummy” demonstrează că și vinetele pot fi transformate într-un sandviș gustos și original.

Ingrediente:

- o vânătă

- brânză rasă

- o lingură de sos pesto

- mozzarella

- rucola

- roșii

- șuncă

Preparare:

Vinetele se taie în felii subțiri și se așază pe o tavă acoperită cu hârtie de copt.

Între ele și deasupra se presară brânză rasă, apoi se coc timp de 20 de minute la 180ºC.

La final, se asamblează sandvișul cu pesto, mozzarella, roșii, șuncă și frunze de rucola.

Rezultatul este o combinație savuroasă și sățioasă, fără clasica felie de pâine.


Vinete „San Jacobos” crocante

Pentru cei care vor o gustare rapidă și diferită, „vinetele San Jacobos” sunt o variantă perfectă. Preparatul combină textura crocantă cu o umplutură consistentă.

Ingrediente:

- o vânătă

- 2 ouă

- piept de pui

- brânză feliată

- fulgi de porumb mărunțiți

- sare și piper

Mod de preparare:

Se taie vinetele în felii subțiri și se umplu cu brânză și piept de pui.

Se condimentează și se trec prin ou bătut și fulgi de porumb zdrobiți.

Se coc în friteuza cu aer la 200 de grade, timp de 12 minute.

Rezultatul: un preparat ușor, crocant și savuros, potrivit atât ca aperitiv, cât și ca gustare de seară.


Vinete umplute cu migdale și busuioc

Cunoscutele vinete umplute primesc o reinterpretare interesantă datorită Paulei Monreal, care a propus pe TikTok o rețetă rustică și aromată.

Ingredientul surpriză îl reprezintă migdalele tocate, completate de busuioc și condimente precum cimbrul. Această combinație aduce un echilibru între dulceața vinetelor și aroma intensă a ierburilor, transformând un preparat clasic într-o experiență culinară nouă.

Versatilitatea vinetelor confirmă că acest ingredient nu trebuie limitat doar la rețete tradiționale. De la sandvișuri reinventate la preparate crocante sau variante sofisticate de umplutură, vinetele oferă posibilități infinite. În prag de toamnă, ele merită un loc central în bucătărie, aducând prospețime și diversitate în fiecare farfurie.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
05 sep 2025, 14:56
Chifteluțe de pui la cuptor: rețeta dietetică, gustoasă și sănătoasă pe care o vei adora
02 sep 2025, 13:38
Paste cu roșii proaspete: un preparat simplu care te face să te simți ca în vacanță
01 sep 2025, 15:23
Tort de cartofi – un deliciu pe care trebuie să îl încerci
15 aug 2025, 22:06
Răsfață-te cu o băutură rece de Sfânta Maria. Două rețete de cocktailuri delicioase, cu și fără alcool, perfecte pentru weekendul prelungit
14 aug 2025, 21:06
Tort de mere cu cremă de zahăr ars: desertul care încântă întreaga familie
13 aug 2025, 20:54
ParintiSiPitici.ro
„Cine nu se vaccinează va fi izolat în miile de containere care au umplut școlile din România!” Fake news-ul despre o nouă pandemie a „invadat” rețelele sociale
05 sep 2025, 10:49
Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul
12 aug 2025, 22:29
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
09 aug 2025, 15:21
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic
08 aug 2025, 15:49
Desertul care a cucerit Spania: Alajú, o delicatesă cu miere, nuci și napolitane
04 aug 2025, 13:59
Cea mai ușoară rețetă de clătite: gata în 15 minute
03 aug 2025, 22:00
Secretul bucătarului Ferran Adrià: Cum transformi un banal sos de roșii cumpărat într-un sos de roșii autentic italian
31 iul 2025, 21:44
Desertul viral pe care îl poate face chiar și un copil de 5 ani - gustos și ușor de pregătit
30 iul 2025, 21:56
Secretul unui corp sănătos. Cum să alegi corect alimentele bogate în magneziu
30 iul 2025, 03:31
Biscuiții grecești care nu îngrașă: Rețeta sănătoasă de Melomakarona cu miere
29 iul 2025, 20:44
Mâncăruri de vară ideale pentru a te răcori pe timp de caniculă
26 iul 2025, 10:09
Trei rețete prietenoase cu bugetul, dar pline de savoare
25 iul 2025, 23:41
Desert leneș cu banane și Biscoff - checul care îți iese garantat, fără bătăi de cap!
24 iul 2025, 13:54
Tort Chantilly cu lămâie, desertul verii: un desert spectaculos pentru care merită să pornești cuptorul
22 iul 2025, 12:43
Rețeta de aripioare pe care trebuie să o încerci măcar o dată: Crocante, picante și pline de aromă
21 iul 2025, 23:51
Rețeta clasică de salată Coleslaw care face senzație lângă burgeri
20 iul 2025, 18:46
Sfântul Ilie, 20 iulie. Prăjitura care se pregătește în această zi de mare sărbătoare - Rețetă simplă
19 iul 2025, 17:31
Rețetă de dulceață de nuci verzi ca la bunica acasă - gustul copilăriei într-un borcan
18 iul 2025, 22:34
Sos de caramel sărat făcut în casă. Gustul care transformă orice desert într-un deliciu
18 iul 2025, 04:24
Fără roșii, fără castraveți: salata ideală pentru o cină ușoară de vară cu doar 3 ingrediente
17 iul 2025, 22:02
Salată de morcov coreeană cu piept de pui și sos de soia. Înlocuiește cu succes pastele sau orezul
16 iul 2025, 23:48
Chisăliță de prune, rețeta străbunicii: Prăjitura de post, ca-n Oltenia, din doar trei ingrediente
16 iul 2025, 10:58
Cum să prepari cele mai fragede brioșe cu unt. Trucuri utile
16 iul 2025, 04:05
Desert de vară slab caloric pentru o siluetă de invidiat
15 iul 2025, 21:05
Fursecuri argentiniene preparate cu suflet. Cum să faci alfajores acasă
14 iul 2025, 21:56
Desertul care a cucerit internetul: „Lazy Cat Cake”, rețeta perfectă pentru pofticioși
10 iul 2025, 14:13
Shakshuka, micul dejun care face senzație: Ai nevoie doar de câteva ingrediente
09 iul 2025, 13:01
Cremă de pepene galben cu mascarpone și mentă. Desert răcoritor, perfect pentru vară!
07 iul 2025, 14:34
Rețetă rapidă de tiramisu. Desert spectaculos, gata în câteva minute
04 iul 2025, 04:24
Cum să faci socată acasă. Gustul care îți va aminti de copilărie
02 iul 2025, 22:41
Înghețată cu banane, ciocolată și căpșuni: Rețeta perfectă pentru copii și adulți
02 iul 2025, 19:31
Ruladă cu portocală: un desert simplu care te cucerește din prima!
01 iul 2025, 23:20
Băutura tradițională grecească de sezon care sprijină sănătatea arterială și hepatică
01 iul 2025, 19:47
Desert italian cu lămâie perfect pentru vară: ușor, cremos și fără coacere
30 iun 2025, 18:33
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci cele mai bune paste cu icre
30 iun 2025, 09:28
Sos Big Mac, exact ca la fast-food. Rețeta pe care o poți pregăti în bucătăria ta
29 iun 2025, 20:38
Răsfăț de lux în propria bucătărie. Trufe de ciocolată făcute acasă
27 iun 2025, 15:26
Trucul simplu pentru ca peștele la cuptor să rămână suculent: fără ulei sau sare
26 iun 2025, 15:18
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci mămăligă prăjită cu gust european
24 iun 2025, 18:01
Dulceață de dovleac cu miere și vanilie. Desertul care încălzește sufletul
24 iun 2025, 15:49
Salată de vară grecească: Pui suculent, tzatziki și cartofi crocanți
24 iun 2025, 15:49
Pâinici cu usturoi și parmezan: Aromate, pufoase și perfecte pentru sendvișuri delicioase
23 iun 2025, 12:32
Spray-ul care alungă căpușele instant. Îl prepari acasă în 2 minute. Căpușele fug de acest ingredient
21 iun 2025, 08:50
Delicatese din flori de tei – 5 rețete care te vor surprinde
15 iun 2025, 22:28
Rețete cu flori de soc. Le poți folosi chiar și la clătite
15 iun 2025, 20:44
Cum să pregătești ouă umplute în mai puțin de 30 de minute
07 iun 2025, 14:09
Cele mai noi știri
acum un minut
Vreme de vară până-n 13 septembrie. Anunțul meteorologilor: Prognoza meteo în țară și-n București
acum 25 de minute
Trump spune că India și Rusia par „pierdute” în fața Chinei „adânci și întunecate”
acum 36 de minute
Trump, flatat din nou de ruși. Cum l-a numit Dmitri Peskov pe președintele SUA
acum 37 de minute
Tesla îi va acorda lui Musk o sumă fără precedent de 1.000 de miliarde de dolari
acum 46 de minute
Ghid astrologic pentru Eclipsa de Lună din 7 septembrie 2025 - VIDEO
acum 48 de minute
Franța, în pragul blocajului total: Provocări pentru Emmanuel Macron, între susținerea Ucrainei și grija față de cetățeni
acum 1 ora 28 minute
Sezonul vinetelor: rețete simple și diferite pentru a profita la maximum de acest ingredient
acum 1 ora 57 minute
A murit Ducesa de Kent a Marii Britanii. Ce grad de rudenie avea cu Regina Elisabeta a II-a
Cele mai citite știri
pe 4 Septembrie 2025
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
acum 4 ore 15 minute
China iese la rampă în războiul din Ucraina. Mesaj clar pentru Trump și pentru liderii europeni
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel