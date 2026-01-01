€ 5.0985
Trump recunoaște că depășește doza de aspirină recomandată de medici
Data publicării: 22:23 01 Ian 2026

Trump recunoaște că depășește doza de aspirină recomandată de medici
Autor: Elena Aurel

Trump numește un trimis special pentru Groenlanda. Danemarca, iritată, a convocat ambasadorul SUA Președintele Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Donald Trump ia zilnic o doză de aspirină mai mare decât cea pe care i-au recomandat-o medicii.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat Wall Street Journal că ia o doză zilnică de aspirină mai mare decât recomandă medicii săi, informează Reuters.

"Ei spun că aspirina este bună pentru subţierea sângelui, iar eu nu vreau ca prin inimă să îmi curgă sânge îngroşat", a mărturisit Trump publicaţiei într-un interviu publicat joi. "Vreau ca prin inima mea să curgă sânge frumos, subţire. Are sens?", a continuat preşedintele.

În vârstă de 79 de ani, Trump este a doua cea mai vârstnică persoană care a ocupat vreodată funcţia de preşedinte, după predecesorul său democrat, Joe Biden, care şi-a anunţat retragerea din cursa pentru realegerea la Casa Albă pe fondul întrebărilor legate de capacitatea sa de a-şi îndeplini atribuţiile şi avea 82 de ani când a părăsit funcţia în urmă cu un an.

Starea de sănătate a lui Trump s-a aflat în atenţia presei în ultimele luni după ce au fost observate vânătăi pe mâinile sale şi s-a relatat că în octombrie a efectuat un examen RMN (imagistică prin rezonanţă magnetică), precum şi în urma unor episoade în care preşedintele republican a închis ochii în timpul unor evenimente publice.

Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină

Administrarea zilnică de aspirină poate reduce riscul de infarct şi de accident vascular cerebral la persoanele de peste 60 de ani, potrivit Mayo Clinic, care precizează că o doză mică de aspirină este cel mai frecvent de 81 de miligrame.

Medicul preşedintelui, Sean Barbabella, a declarat pentru WSJ că Trump ia zilnic 325 de miligrame de aspirină ca măsură de prevenţie cardiovasculară.

Vânătăile au apărut ca urmare a "strângerilor de mână frecvente", potrivit Casei Albe, care a precizat luna trecută că procedura imagistică a fost făcută în scop preventiv.

Întrebaţi despre RMN, Trump şi Barbabella au declarat pentru Journal că, de fapt, preşedintele a făcut un CT (tomografie computerizată).

Barbabella a precizat că medicii lui Trump au indicat iniţial că vor efectua fie un RMN, fie un CT, dar s-au decis asupra variantei din urmă "pentru a exclude definitiv orice probleme cardiovasculare".

Potrivit lui Barbabella, investigaţia nu a evidenţiat nicio anomalie, potrivit Agerpres. 

aspirina
donald trump
infarct
accident vascular cerebral
