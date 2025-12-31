Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul

"Ştim că Trump a bombardat o fabrică, la Maracaibo. Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină", a scris Petro pe platforma socială X.

Trump a confirmat atacul

Preşedintele american Donald Trump a confirmat un prim atac terestru american pe coasta Venezuelei, dar fără a preciza locul exact, transmite AFP.

Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela

Într-o lungă postare pe rețeaua socială X, Gustavo Petro a indicat că este vorba de o instalaţie aparţinând Armatei de Eliberare Naţională (ELN). Este vorba despre grupul de gherilă columbian ce controlează parţial regiunea Catatumbo, producătoare de cocaină, la frontiera cu Venezuela şi aproape de Maracaibo.

"Este pur şi simplu ELN. Cu agitaţia şi dogmatismul său, ELN permite invazia Venezuelei", a scris preşedintele Columbiei. Donald Trump a zis luni că atacul american a avut loc "pe ţărm", "în zona de acostare unde se încarcă nave cu droguri".

Poziția Venezuelei

Guvernul Venezuelei nu a făcut niciun comentariu oficial. Amintim că Statele Unite pun o presiune puternică pe Caracasului de luni de zile și îl acuză pe preşedintele Nicolás Maduro că este la conducerea unui cartel al drogurilor.

Până în prezent, Statele Unite au făcut peste 30 de atacuri contra unor nave acuzate că transportă droguri, făcând aproximativ 107 morţi în Caraibe şi Pacific, scrie Agerpres.

