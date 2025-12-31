€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Data publicării: 08:32 31 Dec 2025

Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Autor: Andrei Itu

donald-trump-7_27068200 Sursa foto: Agerpres / Donald Trump
 

Preşedintele columbian Gustavo Petro a declarat marţi că Statele Unite ale Americii au bombardat o fabrică de cocaină în oraşul-port Maracaibo, în vestul Venezuelei.

"Ştim că Trump a bombardat o fabrică, la Maracaibo. Ne temem că acolo se amestecă pastă de coca pentru a produce cocaină", a scris Petro pe platforma socială X.

Trump a confirmat atacul

Preşedintele american Donald Trump a confirmat un prim atac terestru american pe coasta Venezuelei, dar fără a preciza locul exact, transmite AFP.

Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela

Într-o lungă postare pe rețeaua socială X, Gustavo Petro a indicat că este vorba de o instalaţie aparţinând Armatei de Eliberare Naţională (ELN). Este vorba despre grupul de gherilă columbian ce controlează parţial regiunea Catatumbo, producătoare de cocaină, la frontiera cu Venezuela şi aproape de Maracaibo.

"Este pur şi simplu ELN. Cu agitaţia şi dogmatismul său, ELN permite invazia Venezuelei", a scris preşedintele Columbiei. Donald Trump a zis luni că atacul american a avut loc "pe ţărm", "în zona de acostare unde se încarcă nave cu droguri".

Poziția Venezuelei

Guvernul Venezuelei nu a făcut niciun comentariu oficial. Amintim că Statele Unite pun o presiune puternică pe Caracasului de luni de zile și îl acuză pe preşedintele Nicolás Maduro că este la conducerea unui cartel al drogurilor.

Până în prezent, Statele Unite au făcut peste 30 de atacuri contra unor nave acuzate că transportă droguri, făcând aproximativ 107 morţi în Caraibe şi Pacific, scrie Agerpres.

Vezi și - "Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o ”piraterie navală”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Accidentul lui Michael Schumacher: 12 ani de la tragedia care i-a schimbat complet viața
Publicat acum 25 minute
Explozie în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit
Publicat acum 31 minute
Cine este femeia ”most wanted”, condamnată la 15 ani pentru trafic de persoane, adusă în România sub escortă - FOTO
Publicat acum 53 minute
Nu ai reușit să cumperi totul pentru masa de Revelion? Iată până la ce oră mai sunt deschise Lidl, Kaufland, Carrefour, Penny sau Mega Image
Publicat acum 53 minute
Noua înșelătorie în România! Bursa de Valori Bucureşti, avertisment
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat acum 18 ore si 10 minute
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat acum 20 ore si 36 minute
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 29 Dec 2025
CCR, aruncată în aer din cauza blocajelor privind pensiile magistraților. Analiza lui Chirieac
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Cine e politicianul anului 2025?
Nicușor Dan
Ilie Bolojan
Călin Georgescu
George Simion
Sorin Grindeanu
Kelemen Hunor
Anamaria Gavrilă
Dominic Fritz
Diana Șoșoacă
Trimite răspunsul
x close