Kaja Kallas îi spulberă visul lui Zelenski privind aderarea la UE. Ce mesaj i-a transmis

Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a estimat duminică, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, că statele UE nu sunt pregătite să ofere Ucrainei o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar, dată asupra căreia insistă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează agenţiile EFE și Agerpres.

"Sentimentul meu este că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă. Mai avem mult de lucru", a spus şefa diplomaţiei UE, făcând aluzie la procesul de negociere a capitolelor privind o multitudine de politici înaintea aderării la UE, proces în care Ucraina solicită un tratament preferenţial, astfel încât să poată adera la UE încă de anul viitor, sărind etapele normale.

"Desigur, pentru Ucraina este foarte importantă (aderarea la UE) şi pentru aceasta ea luptă", dar "cred că trebuie să ne mişcăm rapid în procesul nostru de luare a deciziilor dacă dorim să-l schimbăm, pentru că nu se poate să avem candidaţi care-şi fac datoria şi apoi să le spunem: "Nu sunteţi pregătiţi, mai aşteptaţi!"", a adăugat Kallas.

"Prioritatea este să exprimăm nevoia urgentă de a arăta Ucrainei că este parte a Europei", a completat ea.

În ziua precedentă, tot la Conferinţa de Securitate de la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut din nou liderilor europeni să includă o dată precisă pentru aderarea Ucrainei la UE în propunerea de plan de pace în 20 de puncte discutată între Statele Unite, Ucraina şi Uniunea Europeană, plan care însă mai trebuie negociat şi cu Rusia. Aceasta din urmă a dat de înţeles că nu s-ar opune aderării Ucrainei la UE, opoziţia sa fiind faţă de aderarea la NATO.

Stabilirea unei date privind aderarea Ucrainei la UE, total nerealistă

Însă multe guverne ale statelor UE consideră că stabilirea acum a unei date pentru aderarea Ucrainei ar fi total nerealistă, întrucât aderarea la UE este în prezent un proces bazat pe merit, care avansează numai atunci când există progrese în adaptarea legislaţiei unei ţări la standardele UE.

Conform unei idei analizate de Comisia Europeană, Ucraina - şi posibil alţi candidaţi - ar adera rapid la UE şi apoi ar obţine un "acces treptat" la dreptul de vot în procesul decizional european, în funcţie de progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de aderare deplină.