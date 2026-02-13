€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Cenaclul Flacăra revine pe scena Sălii Palatului: Concert de excepție cu cei mai îndrăgiți artiști ai românilor
Data publicării: 18:23 13 Feb 2026

Cenaclul Flacăra revine pe scena Sălii Palatului: Concert de excepție cu cei mai îndrăgiți artiști ai românilor
Autor: Ioan-Radu Gava

andrei paunescu cenaclul flacara Foto: Agerpres

Duminică, 15 februarie 2026, pe scena Sălii Palatului are loc spectacolul „Cenaclul Flacăra - O Istorie”.

Pe 15 februarie 2026, Sala Palatului va găzdui din nou un eveniment cu adevărat special: „Cenaclul Flacăra – O Istorie”, un spectacol gândit și prezentat de Andrei Păunescu, ca omagiu adus uneia dintre cele mai marcante mișcări culturale din România.

Pe scenă vor urca invitații lui Andrei Păunescu - nume esențiale ale muzicii folk, alături de proiecții video rare, imagini de arhivă și momente care spun povestea acestui fenomen artistic unic.

  • Mircea Vintilă
  • Nicu Alifantis
  • Mircea Baniciu
  • Ducu Bertzi
  • Emeric Imre
  • Radu Pietreanu
  • Magda Puskas
  • Cristian Buică
  • Maria Nagy
  • Cătălin Stepa
  • Vanghele Gogu
  • Mădălina Amon
  • Mihai Napu
  • Adriana Margalina
  • Florin Paul Camen
  • Dacii Liberi
  • Lavinia, Lucas și Vlady Săteanu
  • Trupa Totuși: Claudiu Purcărin (tobe, Totuși), Rareș Suciu (bass, Totuși) Maria Măgirescu, Adriana Păunescu

Mai mult decât un concert, spectacolul e un gest de memorie activă: o reconectare cu valorile, mesajele și spiritul Cenaclului Flacăra – acel amestec de poezie, solidaritate și muzică ce a unit generații.

Pe 15 februarie, versurile și acordurile care au marcat conștiința publică timp de decenii vor răsuna din nou.„Și totuși, există iubire, și totuși, există… Cenaclul Flacăra.”

Politica acces copii: Până în 7 ani, au gratuit și trebuie să stea în brațele însoțitorilor. După 7 ani, este necesar să dețină bilet.

Evenimentul este de neratat pentru toți cei care iubesc muzica, poezia și cultura românească.

Un eveniment KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.

Biletele la eveniment pot fi achiziționate de AICI.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cenaclul flacara
andrei paunescu
sala palatului
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Băsescu cere venirea FMI în România, ca în 2009. Chirieac îi face un amendament
Publicat acum 20 minute
Merz îi îndeamnă pe germani să muncească mai mult: Concediul medical și munca part-time, criticate
Publicat acum 33 minute
Unii medici ar putea pierde dreptul de practică. Ministrul Sănătății, avertisment dur
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Băluță, o nouă replică pentru Bolojan după schimbul de acuzații
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Un set de scrisori de dragoste de acum 100 de ani, dintre două persoane publice, au fost găsite într-o cutie de pantofi
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 11 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 5 ore si 38 minute
O mașină electrică a ars în București cu o persoană captivă în autoturism. Titi Aur: Instrumentul pe care orice șofer trebuie să-l aibă
Publicat acum 14 ore si 16 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 45 minute
Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, atrage atenția: România nu e în stagflație. Ce contează mai mult decât recesiunea tehnică. ”Bate orice altă construcție”
Publicat acum 7 ore si 55 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close