Cenaclul Flacăra revine pe scena Sălii Palatului: Concert de excepție cu cei mai îndrăgiți artiști ai românilor

Pe 15 februarie 2026, Sala Palatului va găzdui din nou un eveniment cu adevărat special: „Cenaclul Flacăra – O Istorie”, un spectacol gândit și prezentat de Andrei Păunescu, ca omagiu adus uneia dintre cele mai marcante mișcări culturale din România.

Pe scenă vor urca invitații lui Andrei Păunescu - nume esențiale ale muzicii folk, alături de proiecții video rare, imagini de arhivă și momente care spun povestea acestui fenomen artistic unic.

Mircea Vintilă

Nicu Alifantis

Mircea Baniciu

Ducu Bertzi

Emeric Imre

Radu Pietreanu

Magda Puskas

Cristian Buică

Maria Nagy

Cătălin Stepa

Vanghele Gogu

Mădălina Amon

Mihai Napu

Adriana Margalina

Florin Paul Camen

Dacii Liberi

Lavinia, Lucas și Vlady Săteanu

Trupa Totuși: Claudiu Purcărin (tobe, Totuși), Rareș Suciu (bass, Totuși) Maria Măgirescu, Adriana Păunescu

Mai mult decât un concert, spectacolul e un gest de memorie activă: o reconectare cu valorile, mesajele și spiritul Cenaclului Flacăra – acel amestec de poezie, solidaritate și muzică ce a unit generații.

Pe 15 februarie, versurile și acordurile care au marcat conștiința publică timp de decenii vor răsuna din nou.„Și totuși, există iubire, și totuși, există… Cenaclul Flacăra.”

Politica acces copii: Până în 7 ani, au gratuit și trebuie să stea în brațele însoțitorilor. După 7 ani, este necesar să dețină bilet.

Evenimentul este de neratat pentru toți cei care iubesc muzica, poezia și cultura românească.

Un eveniment KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.

Biletele la eveniment pot fi achiziționate de AICI.