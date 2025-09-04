După șapte ani de pauză, Radiohead urcă din nou pe scenă. Turneu-maraton în Europa

Radiohead, una dintre cele mai influente trupe ale ultimelor decenii, se întoarce pe scenă după o absență de șapte ani. Anunțul primelor concerte live din 2018 încoace a fost primit cu entuziasm în rândul fanilor din întreaga lume, mai ales că zvonurile au circulat încă din vară, când afișe misterioase au apărut în marile orașe europene. Acestea au confirmat ulterior date oficiale pentru Madrid, Bologna, Londra, Copenhaga și Berlin, unde trupa va susține câte patru show-uri în fiecare locație, între noiembrie și decembrie.

Bateristul Philip Selway a descris în cuvinte simple emoția revenirii. „Anul trecut, ne-am reunit pentru a repeta, doar de dragul de a o face. După o pauză de şapte ani, a fost foarte plăcut să cântăm din nou melodiile şi să ne reconectăm cu o identitate muzicală care s-a înrădăcinat adânc în noi. De asemenea, ne-a făcut să vrem să susţinem câteva concerte împreună, aşa că sperăm să puteţi veni la unul dintre concertele viitoare. Deocamdată, vor fi doar acestea, dar cine ştie unde va duce totul”, a spus acesta.

Organizatorii au introdus reguli stricte de acces la bilete, menite să descurajeze specula și revânzarea la prețuri exorbitante. Cei interesați vor trebui să se preînregistreze pe site-ul oficial Radiohead, iar prioritate vor avea fanii care locuiesc în proximitatea locațiilor de concert, aspect ilustrat inclusiv pe o hartă interactivă. În plus, grupul a legat această revenire de două cauze sociale importante. În Marea Britanie, fiecare bilet va include o taxă suplimentară de o liră sterlină, destinată fondului Live Trust, care sprijină sălile de concert locale. În restul Europei, un euro din prețul fiecărui bilet va fi donat organizației Médecins Sans Frontières, sumă pe care trupa s-a angajat să o dubleze.

Ultimele concerte Radiohead datează din 2018, când formația a încheiat turneul mondial pentru albumul „A Moon Shaped Pool”. De atunci, membrii s-au concentrat pe proiecte individuale. Thom Yorke și Jonny Greenwood au format trupa Smile alături de Tom Skinner, lansând trei albume. Yorke a colaborat recent și la o expoziție de artă în Oxford, în timp ce Ed O’Brien a debutat solo cu „Earth” în 2020. Colin Greenwood a lucrat cu Tamino și a participat la turnee alături de Nick Cave, iar Selway a lansat „Strange Dance” și a colaborat cu Lanterns on the Lake. Jonny Greenwood a avut, la rândul său, proiecte notabile, inclusiv albumul „Jarak Qaribak”, realizat împreună cu muzicianul israelian Dudu Tassa.

Datele turneului european Radiohead:



Movistar Arena, Madrid – 4, 5, 7, 8 noiembrie



Unipol Arena, Bologna – 14, 15, 17, 18 noiembrie



The O2, Londra – 21, 22, 24, 25 noiembrie



Royal Arena, Copenhaga – 1, 2, 4, 5 decembrie



Uber Arena, Berlin – 8, 9, 11, 12 decembrie.

