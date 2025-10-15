Trupa AfterMidnight este una dintre cele mai promițătoare apariții muzicale din România, formată din patru tineri talentați care au cucerit deja publicul prin energia, armoniile vocale și autenticitatea lor. Cei patru băieți au oferit un interviu în exclusivitate pentru DCNews TV, unde au povestit cum s-a născut proiectul lor, ce îi unește și cum se pregătesc să cucerească America la celebra emisiune America’s Got Talent.

Cum a luat naștere trupa AfterMidnight

Ideea formării trupei a apărut la finalul anului 2024, dintr-o prietenie legată în cadrul competiției X Factor. Cei trei membri inițiali au simțit o chimie muzicală aparte și au decis că merită să continue împreună și după show. Așa s-a născut povestea AfterMidnight, completată ulterior de al patrulea membru, Horia.

Acapella a povestit pentru DCNews TV cum s-a legat totul: „Povestea oficială a trupei a început în noiembrie 2024, când ne-am întâlnit trei dintre noi, al patrulea fiind Horia. El a fost ulterior, a încheiat ciclul ăsta al After Midnight și cu el am și creat trupa. Noi trei ne-am întâlnit la X Factor 2024 și am spus, hai să facem o trupă, că ne-am înțeles foarte bine. Noi și cu câteva persoane de acolo, dar noi am avut chimia cea mai strong. Și Horia a apărut prin intermediul lui Dani, care a spus, măi, știu eu un băiat. Și băiatul e Horia și e aur pur, da”.

Numele trupei are, la rândul său, o poveste amuzantă și plină de simbolism. Membrii petreceau adesea nopțile în studio, lucrând la piese până după miezul nopții. Așa a apărut ideea de „AM” - prescurtarea de la After Midnight.

„Eram doar eu cu Vlad la studio și ne-am gândit, hai să punem un nume trupei, să avem și noi o identitate. Ne întâlneam după 12 noaptea cu toții, deci avea sens. Apoi ne-am gândit că AM poate nu e atât de ușor de pronunțat, așa că am extins la AfterMidnight. Horia nu prea a fost de acord la început, dar până la urmă i-a plăcut și lui”, a mai adăugat Acapella, râzând.

Prima piesă: „Love Me Now” - începutul unei aventuri muzicale

După ce s-au adunat ca trupă, băieții au început să lucreze la prima lor piesă, intitulată „Love Me Now”. Procesul nu a fost deloc ușor, însă rezultatul a depășit așteptările tuturor.

Vlad Ioniță își amintește începuturile: „Cine s-a gândit prima dată să facem o piesă? Cred că am fost tot eu cu Acapella. Toți voiam să ne vedem, să lucrăm, dar na, după X-Factor am zis, hai că rămâne o idee și ușor, ușor ne-am strâns. Eu cu Acapella am lucrat la prima piesă, ulterior a venit și Daniel, a venit cu idei, după care a venit Horia, care iar nu a fost de acord cu prima piesă, acum o iubește. Și cam așa s-a născut prima piesă, fiind Love Me Now. Cu greu, au fost multe variante, dar cred că am făcut o treabă bună!”.

Piesa, care combină influențe pop moderne cu o doză de sensibilitate și energie tinerească, a devenit rapid semnătura trupei și i-a ajutat să-și definească stilul.

Cât de bine se înțeleg cei patru?

Viața de trupă nu e întotdeauna ușoară, mai ales când patru personalități creative trebuie să se întâlnească în același punct. Totuși, băieții de la AfterMidnight par să fi găsit echilibrul perfect între prietenie și profesionalism.

Horia a explicat cum reușesc să gestioneze diferențele de opinie: „Nu mi se pare că ne certăm des. Am menținut un vibe foarte productiv și destul de fericit între noi foarte mult timp. E normal ca, fiind patru băieți, fiecare să vrea să-și impună ideile într-o piesă și la un moment dat să se bată cap în cap, dar ne-am descurcat. Trebuie doar să știm cum să facem să mulțumim pe toți și ne-a ieșit de fiecare dată. Nu a fost niciodată o ceartă mare.”

Trupa lucrează de obicei în echipă, chiar dacă nu reușesc mereu să fie toți prezenți fizic.

„De multe ori ne vedem doar doi dintre noi sau doar trei, începem să schimbăm o piesă, o trimitem pe grup, restul ne dau feedback. Așa lucrăm. E mult mai bine să lucrăm împreună, dar nu se poate chiar mereu”, a mai spus Horia.

Cu o viziune clară și o pasiune comună pentru muzică, băieții de la AfterMidnight își propun să cucerească publicul internațional. Următorul lor pas este participarea la America’s Got Talent, unde vor reprezenta România cu stilul lor unic și energia inconfundabilă.