€ 5.0881
|
$ 4.3364
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0881
|
$ 4.3364
 
DCNews Cultura „Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM
Data publicării: 20:58 22 Dec 2025

„Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM
Autor: Flavius Predescu

momentum colinde
 

Marți, 23 decembrie, la biserica Boteanu-Ienii din București, de la ora 19:00, ansamblul coral MomentuM vă invită la concertul tradițional de colinde „Florile dalbe”.

Construit ca o călătorie prin tradiție, memorie și rugăciune, evenimentul propune un parcurs muzical care aduce laolaltă colindul arhaic și creația corală cultă, într-o atmosferă de lumină, introspecție și bucurie a Nașterii Domnului.

Programul reunește lucrări semnate de Gheorghe Cucu, Mihai Bîrcă, Eugen Dan Drăgoi, Florian Costea, Remus Georgescu, Costică Andrei, alături de colinde tradiționale din Transilvania și Sălaj și de pagini de inspirație psaltică. Repertoriul este gândit ca un dialog între bucuria colindătorilor, taina Nașterii și frământările omului despre suferință, nădejde și sens. Concertul este o reîntoarcere la colindul cântat din prag de casă, în liniștea bisericii, cu bucuria simplă a urării și cu speranța care se naște din credință.

„Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM

Intrarea este liberă

Evenimentul este realizat cu sprijinul părintelui paroh Costel Hăbelea și al doamnei Codruța Merlușcă, președintele Asociației „Prietenii Bisericii Boteanu”, precum și al echipei tehnice „Lumina Cuvântului” și Ion Anton.

Am selectat cu atenție piesele concertului Florile dalbe din dorința de a trăi alături de ascultătorii noștri bucuria urărilor care ni s-au păstrat de la înaintașii noștri cu prilejul Nașterii Domnului: sănătate, belșug în casă, zile senine și un an nou fericit. Dăruim aceste gânduri înveșmântate în acorduri publicului nostru și le mulțumim pentru că sunt alături de noi și primesc colinda noastră” a declarat Victor Stoica, dirijorul Ansamblului MomentuM.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

momentum
colinde
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
Ministrul Educației, Daniel David, ar fi demisionat - surse
Publicat acum 30 minute
„Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM
Publicat acum 44 minute
Ce aduce Sezonul Capricornului pentru fiecare zodie până pe 20 ianuarie 2026
Publicat acum 50 minute
Târguri de Crăciun și concerte în București. Program sărbători 2025
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Culise: Ce va face președintele Nicușor Dan după 10 ore de discuții cu magistrații. Adevărata miză
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Dec 2025
Ies la iveală detalii despre moartea Mălinei. Boala despre care se vorbește prea puțin
Publicat pe 21 Dec 2025
SONDAJ CURS surprinzător: Cine sunt primii lideri politici în care românii își pun încrederea
Publicat pe 20 Dec 2025
Regele Charles i-a cerut lui Kate Middleton să-și schimbe numele
Publicat acum 7 ore si 28 minute
Judecător, la Cotroceni: Era pe cracă, o tăia și a adormit pe cracă / Reacția lui Nicușor Dan - video
Publicat pe 20 Dec 2025
Atacurile Rusiei în Ucraina ar putea înceta cu o condiție, anunță Putin. Zelenski, răspuns fulger
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close