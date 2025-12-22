„Florile dalbe” – concert de colinde al ansamblului MomentuM

Construit ca o călătorie prin tradiție, memorie și rugăciune, evenimentul propune un parcurs muzical care aduce laolaltă colindul arhaic și creația corală cultă, într-o atmosferă de lumină, introspecție și bucurie a Nașterii Domnului.

Programul reunește lucrări semnate de Gheorghe Cucu, Mihai Bîrcă, Eugen Dan Drăgoi, Florian Costea, Remus Georgescu, Costică Andrei, alături de colinde tradiționale din Transilvania și Sălaj și de pagini de inspirație psaltică. Repertoriul este gândit ca un dialog între bucuria colindătorilor, taina Nașterii și frământările omului despre suferință, nădejde și sens. Concertul este o reîntoarcere la colindul cântat din prag de casă, în liniștea bisericii, cu bucuria simplă a urării și cu speranța care se naște din credință.

Intrarea este liberă

Evenimentul este realizat cu sprijinul părintelui paroh Costel Hăbelea și al doamnei Codruța Merlușcă, președintele Asociației „Prietenii Bisericii Boteanu”, precum și al echipei tehnice „Lumina Cuvântului” și Ion Anton.

Am selectat cu atenție piesele concertului Florile dalbe din dorința de a trăi alături de ascultătorii noștri bucuria urărilor care ni s-au păstrat de la înaintașii noștri cu prilejul Nașterii Domnului: sănătate, belșug în casă, zile senine și un an nou fericit. Dăruim aceste gânduri înveșmântate în acorduri publicului nostru și le mulțumim pentru că sunt alături de noi și primesc colinda noastră” a declarat Victor Stoica, dirijorul Ansamblului MomentuM.