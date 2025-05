Emeric Imre: Trăim vremuri ciudate. Azi, dacă ar trebui să mă inspir, ar trebui să compun doar muzică de protest

"În momentul de acum, dacă ar trebui să mă inspir, ar trebui să compun doar muzică de protest, că trăim vremuri ciudate şi probabil că am să şi compun, pentru că muzica folk s-a născut ca un gen protestatar. De-a lungul vremii, eu am compus mai mult pentru femeie, pentru că femeia este motorul universal al vieţii şi nu numai, am şi cântece umoristice, mai vesele.

Mă inspiră orice, dar propriu-zis reţetă nu am pentru inspiraţie, cum nu cred că are cineva încă răspuns", a spus Emeric Imre, prezent în weekend la Slatina, la Festivalul Alutus '22, pentru Agerpres.



Artistul a dezvăluit, referitor la noul album pe care îl pregăteşte, al cincilea, că ar putea fi lansat în această vară şi este rezultatul colaborării cu mai mulţi invitaţi.



"Deocamdată îmi doresc enorm ca într-o lună, două, să termin albumul la care lucrez de trei ani, e al cincilea album al meu, dedicat prieteniei. Acesta e primul pas, după care o să urmeze lansarea lui în concertele din ţară şi din toamnă să mă apuc de un alt album. Încă n-are titlu, e dedicat prieteniei şi am foarte mulţi invitaţi pe album unul şi unul", a anunţat Emeric Imre.

Sunt mulţi din trupe rock care au început cu folkul

Folkistul s-a arătat optimist în privinţa viitorului acestui gen muzical, punctând că spre el se îndreaptă mulţi tineri şi sunt numeroase festivaluri.



"Plaja care ajunge la oameni actualmente e imensă, tot felul de muzici, dar e îmbucurător că muzica folk în zilele de acum are cele mai multe festivaluri, ceea ce înseamnă că vin şi mulţi tineri înspre genul acesta şi e bine pentru că, pe urmă, fiecare îşi găseşte calea.

Sunt mulţi din trupe rock care au început cu folkul şi pe urmă au trecut la rock. Folkul actual de multe ori este îmbrăcat şi cu alte instrumente, nu numai omul cu chitara, cum era pe vremuri. Primul care a făcut lucrul ăsta a fost Bob Dylan, când şi-a făcut trupa. Deci e bine şi e bine că vin şi foarte mulţi tineri înspre muzica folk. Sunt festivaluri şi asta e ok.

Şi unde mergem de obicei, mulţumim lui Dumnezeu că vine lumea, cei care au crescut cu muzica asta, cei care şi-au educat copii şi cei care descoperă", a punctat artistul.

Muzica este un medicament dat de Univers şi de Dumnezeu, nu face rău nimănui

Emeric Imre, convins că muzica este "parte din mine neîncetat", şi-a amintit că a renunţat la muzică doar pentru fotbal şi doar pentru a se întoarce.



"La muzică am renunţat doar în clasa a VII-a, când m-am lăsat de la şcoală de muzică de vioară şi am aprofundat fotbalul la Universitatea Cluj, dar m-am întors la muzică, adică, în paralel, cântam şi am învăţat şi la chitară şi am trecut de la vioară la chitară, adică muzica a fost parte din mine neîncetat. (...)

Muzica este un medicament dat de Univers şi de Dumnezeu, aşa că rău nu face nimănui, dimpotrivă, în vârtejul vieţii de acum, dacă cauţi putină tihnă, poţi să-ţi îmbogăţeşti sufletul ascultând muzică, dacă e muzica folk, cu atât mai bine. Sunt un om fericit, pentru că ştiu că ceea ce fac eu încearcă să fac oamenii mai buni. Dacă muzica poate face oamenii mai buni, e un pas înainte înspre pacea acestei lumi", a conchis Emeric Imre.



Artistul a concertat la Slatina, sâmbătă seara, la Festivalul Alutus '22, alături de Jimi Laco şi Marius Roje, în formula Emeric Imre Trio.

