€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Sanatate Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale
Data publicării: 15:45 05 Ian 2026

Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale
Autor: Anca Murgoci

atac de cord Foto: Unsplash
 

În contextul dezbaterilor publice tot mai intense privind regimul gărzilor medicale, Colegiul Medicilor din România (CMR) își reafirmă angajamentul pentru susținerea profesiei medicale, pentru buna desfășurare...

În contextul dezbaterilor publice tot mai intense privind regimul gărzilor medicale, Colegiul Medicilor din România (CMR) își reafirmă angajamentul pentru susținerea profesiei medicale, pentru buna desfășurare a activității medicilor, precum și pentru siguranța actului medical, în beneficiul pacienților.

Garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate asumată continuu, ce implică atenție, decizii rapide și intervenții în momente critice, dar și un efort extins al medicului aflat de gardă.

Pornind de la această realitate, CMR susține următoarele direcții:

• Recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse și intens solicitante în multe situații – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional și în drepturile legale ale medicilor;

• Plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistență medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect și în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort și complexitate al activității desfășurate;

• Evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate și presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor;

• Gărzi cu o durată de 12 ore în unitățile medicale care presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, unde efortul medicilor este semnificativ crescut.

„Această poziție reflectă preocuparea constantă a CMR pentru protejarea și consolidarea profesiei medicale, pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure cea mai bună îngrijire pacientului, dar și să respecte pacientul, cât și medicul. Situația gărzilor și direcțiile enunțate mai sus au fost prezentate public de mai multe ori de către Colegiul Medicilor din România, cât și în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții autorităților în ultimul an și jumătate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor din România consideră, de asemenea, ca fiind necesară implicarea directă a managementului de spital, alături de autoritățile locale sau de cele responsabile, pentru a identifica soluții astfel încât gărzile din unitățile medicale să fie asigurate.

Pe de altă parte, trebuie înțeles de către toți factorii implicați că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată.

Este nevoie de implicare pe toate palierele și de responsabilitate, astfel încât situația gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienților, al medicilor, cât și pentru buna funcționare a sistemului sanitar.

VEZI ȘI: Cea mai mare durere pentru care se ia o zi de concediu medical 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

garzi
medici
colegiul medicilor
catalina poiana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Nicușor Dan: Cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 au fost reduse cu 30%
Publicat acum 2 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 8 minute
Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Publicat acum 25 minute
Magistrații cer demisia unui membru CSM. Îl acuză de anumite practici în justiție
Publicat acum 42 minute
Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Ian 2026
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat pe 03 Ian 2026
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat pe 03 Ian 2026
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 20 ore si 5 minute
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close