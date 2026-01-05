Poziția Colegiului Medicilor privind regimul gărzilor medicale

În contextul dezbaterilor publice tot mai intense privind regimul gărzilor medicale, Colegiul Medicilor din România (CMR) își reafirmă angajamentul pentru susținerea profesiei medicale, pentru buna desfășurare a activității medicilor, precum și pentru siguranța actului medical, în beneficiul pacienților.

Garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate asumată continuu, ce implică atenție, decizii rapide și intervenții în momente critice, dar și un efort extins al medicului aflat de gardă.

Pornind de la această realitate, CMR susține următoarele direcții:

• Recunoașterea activității de gardă ca vechime în muncă, întrucât efortul depus de medici în aceste perioade – frecvent extinse și intens solicitante în multe situații – trebuie reflectat în mod corect în parcursul profesional și în drepturile legale ale medicilor;

• Plata orelor de gardă la nivelul grilelor actuale de salarizare, pentru toate segmentele de asistență medicală, astfel încât activitatea în gardă a medicilor să fie evaluată corect și în conformitate cu nivelul de responsabilitate, efort și complexitate al activității desfășurate;

• Evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să ia în considerare dificultatea cazurilor gestionate, riscurile implicate și presiunea sub care sunt luate deciziile medicale, unele chiar vitale, în special în cadrul gărzilor;

• Gărzi cu o durată de 12 ore în unitățile medicale care presupun un număr mare de cazuri cu patologie complexă, unde efortul medicilor este semnificativ crescut.

„Această poziție reflectă preocuparea constantă a CMR pentru protejarea și consolidarea profesiei medicale, pentru promovarea unui sistem sanitar care să asigure cea mai bună îngrijire pacientului, dar și să respecte pacientul, cât și medicul. Situația gărzilor și direcțiile enunțate mai sus au fost prezentate public de mai multe ori de către Colegiul Medicilor din România, cât și în cadrul întâlnirilor pe care le-am avut cu reprezentanții autorităților în ultimul an și jumătate”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Colegiul Medicilor din România consideră, de asemenea, ca fiind necesară implicarea directă a managementului de spital, alături de autoritățile locale sau de cele responsabile, pentru a identifica soluții astfel încât gărzile din unitățile medicale să fie asigurate.

Pe de altă parte, trebuie înțeles de către toți factorii implicați că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată.

Este nevoie de implicare pe toate palierele și de responsabilitate, astfel încât situația gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienților, al medicilor, cât și pentru buna funcționare a sistemului sanitar.

