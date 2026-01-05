Cea mai mare durere pentru care se ia o zi de concediu medical

„Nu îmi ajung patru zile de mini-vacanță... Mai am nevoie de încă o zi... Bag un medical”

„Am fost la Untold, am petrecut trei nopți, în a patra trebuie să merg la muncă... Ce să fac că-s mahmur și nu pot munci...? Bag repede un medical cu... durere de spate!”

„Vreau să tai porcul de joi. Bag repede un medical!”

„Mă doare degetul mic de la picior, bag un medical”

„Mă doare în cot. Bag, desigur, un medical”

De obicei, durerea în cot este cea mai mare durere pentru care se ia concediu medical.

Și scuzele pot continua. Aș putea face un articol doar cu scuzele pe care le găsesc unii angajați pentru a nu munci.

Din aceste motive, din cauza acestor scuze, se schimbă practica concediilor medicale

Decizia Guvernului de a reduce cu o zi plata concediilor medicale suportată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate are la bază date concrete și practici aplicate deja în mai multe state ale Uniunii Europene. Scopul principal al măsurii este reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată, unde s-a constatat, în timp, existența unor abuzuri.

Pe model european, primele zile de concediu medical nu sunt plătite de Casa de Asigurări tocmai pentru a nu încuraja situațiile în care angajații își iau concediu medical pentru a-și prelungi mini-vacanțele sau pentru motive care nu țin de starea de sănătate.

Pacienții care suferă de boli cronice și care trebuie să meargă periodic la medic nu vor fi afectați de noua reglementare

Persoanele cu afecțiuni grave sau tratamente cronice nu vor fi afectate de aceste schimbări. Legea urmează să intre în vigoare la 1 februarie, iar până atunci vor fi elaborate normele de aplicare care vor stabili clar excepțiile.

Printre categoriile exceptate se vor afla bolnavii oncologici, pacienții cu boli de sânge care necesită transfuzii, persoanele care fac dializă, precum și alte categorii de pacienți care au nevoie de tratamente medicale regulate.

Măsura vizează exclusiv concediile medicale luate punctual, în special în apropierea mini-vacanțelor, și nu situațiile reale de boală care necesită îngrijire medicală constantă.

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență care stabilește un mecanism de control al concediilor medicale

Actul normativ prevede un control la nivelul Caselor de Asigurări de Sănătate, sub aspectul legalității și temeiniciei acordării concediilor medicale.

„Controlul se realizează la inițiativa proprie sau la solicitarea angajatorului, cel puțin prin analiza documentelor medicale care au stat la baza eliberării certificatelor de concediu medical, verificarea respectării condițiilor legale privind durata acordării concediului medical, verificarea corectitudinii completării certificatelor de concediul medical și a concordanței acestora cu diagnosticul și recomandările medicale”, arată sursa citată.

De asemenea, se prevede și sesizarea și verificarea la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă, precum și la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.

În cazul în care, în urma verificărilor, se constată că certificatul de concediul medical a fost eliberat fără respectarea prevederilor legale, asiguratul nu beneficiază de indemnizația aferentă concediului medical, precizează Executivul.

De asemenea, prin ordonanța de urgență se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un „mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi”.

Conform Guvernului, angajatorul suportă zilele 2 - 6 ale plății indemnizației pentru concediile medicale, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare, iar în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi.

