Zile libere legale 2026: Startul se dă cu o minivacanță prelungită, dar veștile pentru vară nu sunt bune

Anul 2026 începe cu două zile libere legale: 1 și 2 ianuarie. Acestea vor fi în zilele de joi și vineri, marcând astfel prima minivacanță din an. În fapt, vorbim despre o vacanță în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne uităm la următoarele două zile libere, 6 și 7 ianuarie. Doar o zi desparte minivacanța de 4 zile de următoarele două zile libere legale, care vor fi marți și miercuri. Luna ianuarie are 5 zile libere legale, a cincea fiind 24 ianuarie, care, în 2026, va pica sâmbăta.

Următoarea minivacanță de 4 zile va fi de Paști, în 10 - 13 aprilie 2026.

Ziua de 1 Mai, zi liberă legală, va fi într-o zi de vineri, marcând astfel trei zile libere.

1 iunie, Ziua Copilului, pică, în 2026, luni, spre fericirea micuților ce mai pot sta încă o zi alături de părinții lor. În acest an, 1 iunie coincide cu a doua zi de Rusalii, zi liberă legală, prima fiind duminică, 31 mai.

Vara nu pare să fie prietenă cu minivacanțele, dacă ne uităm și la următoarea zi liberă legală: 15 august, într-o zi de sâmbătă.

30 noiembrie, zi liberă cu ocazia Sfântului Andrei, va fi într-o zi de luni, iar 1 Decembrie, Ziua Națională a României, marți, marcând, astfel, patru zile de vacanță.

Crăciunul, 25 decembrie, va fi vineri, ceea ce înseamnă că ziua de 26, și ea liberă legală, va fi sâmbătă.