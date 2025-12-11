€ 5.0894
Data actualizării: 00:12 11 Dec 2025 | Data publicării: 00:04 11 Dec 2025

Zile libere legale 2026: Startul se dă cu o minivacanță prelungită, dar veștile pentru vară nu sunt bune
Autor: Roxana Neagu

grup de oameni la apus pexels Zile libere 2026/ pexels
 

Anul 2026 aduce mai multe mini-vacanțe, dar și zile libere legale care se suprapun sau pică în weekend.

Anul 2026 începe cu două zile libere legale: 1 și 2 ianuarie. Acestea vor fi în zilele de joi și vineri, marcând astfel prima minivacanță din an. În fapt, vorbim despre o vacanță în adevăratul sens al cuvântului, dacă ne uităm la următoarele două zile libere, 6 și 7 ianuarie. Doar o zi desparte minivacanța de 4 zile de următoarele două zile libere legale, care vor fi marți și miercuri. Luna ianuarie are 5 zile libere legale, a cincea fiind 24 ianuarie, care, în 2026, va pica sâmbăta. 

Următoarea minivacanță de 4 zile va fi de Paști, în 10 - 13 aprilie 2026

Ziua de 1 Mai, zi liberă legală, va fi într-o zi de vineri, marcând astfel trei zile libere. 

1 iunie, Ziua Copilului, pică, în 2026, luni, spre fericirea micuților ce mai pot sta încă o zi alături de părinții lor. În acest an, 1 iunie coincide cu a doua zi de Rusalii, zi liberă legală, prima fiind duminică, 31 mai. 

Vara nu pare să fie prietenă cu minivacanțele, dacă ne uităm și la următoarea zi liberă legală: 15 august, într-o zi de sâmbătă. 

30 noiembrie, zi liberă cu ocazia Sfântului Andrei, va fi într-o zi de luni, iar 1 Decembrie, Ziua Națională a României, marți, marcând, astfel, patru zile de vacanță. 

Crăciunul, 25 decembrie, va fi vineri, ceea ce înseamnă că ziua de 26, și ea liberă legală, va fi sâmbătă. 

