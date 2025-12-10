Beneficiile uleiului de măsline pe stomacul gol: Adevărul despre viralul momentului de pe TikTok. Secretul ikarienilor

Adesea, când vorbim despre ”blue zone”, vorbim despre lingurița de ulei de măsline, dimineața, pe stomacul gol. De la asta până la un trend viral pe TikTok a fost doar un pas. Dar viralul momentului în ”sănătate” vorbește despre un shot de ulei de măsline lu lămâie, pe stomacul gol.

Este acest obicei sănătos și bun pentru toți? Ei bine, nu, mai ales dacă ai probleme gastrice sau biliare. Este acesta secretul sănătății? Ulei de măsline, dar și sucul de lămâie au multiple beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru cei cu probleme hepatice. De altfel, grecii folosesc uleiul de măsline în multe contexte legate de bunul mers al sănătății, în deplin acord cu natura și cu obiceiul locului. Combinația dintre uleiul de măsline și lămâie este recunoscută ca un puternic detoxifiant al ficatului, dar şi al întregului organism, punctează Observator. Pentru sursa citată, medicul gastroenterolog Despina Moraru afirmă: ”Recomand utilizarea uleiului de măsline pentru că este bogat în acizi graşi mononesaturaţi adică acele grăsimi sănătoase care reduc inflamaţia în organism, protejează mucoasa intestinală”.

Medicul adaugă că, utilizat în exces, acest ”remediu” pentru sănătate ”poate avea efect laxativ, fiind un ulei bogat în calorii”.

”Uleiul de măsline pentru că este foarte bogat în grăsimi mononesaturate sunt foarte benefice sănătăţii cardiovasculare. Dar trebuie să ţină cont şi este foarte important, persoanele cu anumite afecţiuni precum olitiază biliară, adică au pietre la fiere, uleiul poate declanşa colici” atenționează nutriționistul Codruța Began, nutriționist.

Calitatea uleiului de măsline contează: iată la ce să fii atent

”Culoarea lui trebuie să fie spre un verde închis, după care coborâm la nas, mirosul trebuie să fie proaspăt, fresh, de migdală şi apoi când atinge, gustul ne dăm seama că avem de a face cu un ulei care poate să devină un medicament, în momentul în care este de primă presă şi se bea în nişte cantităţi recomandate cumva şi de medic.", adaugă Octavian Băloi, şef bucătar.

Ikaria și uleiul de măsline

Ikaria este cunoscută drept ”blue zone” din Grecia. Aici, este cunoscut că grecii beau în fiecare dimineață o linguriță de ulei de măsline, pe stomacul gol, pentru a susține sănătatea inimii, a creierului și longevitatea. Acest obicei nu este documentat. Este un stil de viață al grecilor din Ikaria.