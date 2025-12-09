Ciolacu, lăudat de Grindeanu după victoria categorică de la Buzău. Mesajul liderului PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat că succesul PSD la Buzău, în ciuda controverselor legate de Marcel Ciolacu, demonstrează că asumarea politică și mesajele clare pot schimba radical rezultatul unei competiții electorale.

"Exemplul cel mai bun este cel din argumentația pe care v-o spuneam mai devreme. Ceea ce s-a întâmplat la Buzău... Din omul cel mai hulit și înjurat în ultimul an în România, Marcel Ciolacu și nu vorbim de o localitate, ci de un județ, din omul considerat vinovat de toate, din omul despre care se spunea că a adus numai rele în România, am ajuns să câștigăm alegerile, sub sigla PSD, cu acest om candidat, asumat, cu mesaje politice clare, legate de coaliție și de politicile Guvernului.

Lecțiile politice după rezultatele din ultimii ani

Și știți acest lucru, știți că le-a spus răspicat. Acestea sunt lucrurile pe care le-am discutat și acestea sunt deciziile și învățămintele pe care le tragem. Și anul trecut, când am vrut să părem altceva decât suntem cu adevărat, candidatul nostru n-a intrat în turul 2, la alegerile prezidențiale mă refer.

Citește și: Grindeanu, decizie privind ieșirea PSD de la guvernare: Ce se întâmplă în partid începând de azi

Acum, același candidat, sigur, la o scară mult mai mică, dar asumat, a intrat în această competiție și a câștigat. Dacă Daniel Băluță ar fi avut discurs politic, cum au avut toți ceilalți 13 candidați ai PSD-ului de la alegerile de duminică, probabil că n-ar fi câștigat alegerile din București, fiindcă există un electorat mai mare de dreapta în Capitală, dar în mod sigur s-ar fi clasat, evident, pe locul 2, fără niciun fel de dubiu", a explicat Sorin Grindeanu.