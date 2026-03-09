€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Stiri Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului
Data publicării: 12:28 09 Mar 2026

Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului
Autor: Doinița Manic

imagine cu Rihanna Rihanna se afla ăn vilă atunci femeia a tras mai multe focurui de armă. Foto: Agerpres

Vila Rihannei a fost atacată cu focuri de armă, trase de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului.

Reședința din Beverly Hills a cântăreței Rihanna a fost atacată cu focuri de armă, a anunțat poliția. Totul s-ar fi întâmplat duminică, 8 martie, în jurul orei 13:15 (21:15 GMT). Un suspect a fost localizat și reținut.

Un oficial al poliției a declarat pentru partenerul american al BBC, CBS News, că locuința vizată aparține Rihannei și că la fața locului au fost găsite cartușe de pușcă de asalt.

Rihanna se afla în vilă în momentul atacului

Nimeni nu a fost rănit în incident, deși Rihanna se afla în vilă la momentul respectiv, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Los Angeles Times.

VEZI ȘI: Rihanna, „jefuită” la raftul de legume. O pensionară i-a luat căruciorul de sub ochi

Potrivit oamenilor legii, suspecta, o femeie de aproximativ 30 de ani, s-a oprit cu o mașină în fața casei cântăreței și a tras șapte focuri de armă înainte de a pleca în viteză de la fața locului.

Vehiculul ei se afla la aproximativ 12 km de casa cântăreței, unde femeia a fost reținută. Indentitatea ei nu a fost încă făcută public și nici motivul atacului.

Rihanna are un bebeluș și alți doi copii mai mari

În septembrie anul trecut, vedeta a născut al treilea copil, o fetiță, cu partenerul ei, A$AP Rocky. Cuplul, care are și doi fii în comun, Riot și RZA, a anunțat ultima sarcină a Rihannei la Gala Met de anul trecut.

Vestea despre bebelușul cuplului nu a fost singurul subiect apărut pe primele pagini ale ziarelor în anul 2025. În februarie, A$AP Rocky a fost găsit nevinovat într-un dosar în care era acuzat că a tras cu arma asupra unei fost prieten, într-un proces în care Rihanna și-a adus cei doi fii în instanță.

Vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a devenit cunoscută la începutul anilor 2000 cu hituri precum Pon de Replay și Umbrella. Recent, a sărbătorit 20 de ani de la lansarea primului său album.

În această perioadă, Rihanna, în vârstă de 37 de ani, a lansat mai multe afaceri, inclusiv populara gamă de machiaj Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a Rihannei a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rihanna
focuri de arma
beverly hills
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Orașul din România care va introduce semafoare inteligente: Roșu automat la depășirea vitezei
Publicat acum 14 minute
Discuții despre buget: Bolojan și ministrul Finanțelor, întâlnire cu parlamentari PNL. Când ar putea fi adoptat proiectul
Publicat acum 22 minute
Val de declarații declarate NULE în dosarul lui Călin Georgescu. Parchetul are termen 5 zile în care poate întoarce dosarul la procurori
Publicat acum 29 minute
Adrian Papahagi, revoltat de reducerea sporului de doctorat: "Mi-a fost redus de la 950 la 500 brut. Fabulos! Economia e salvată..."
Publicat acum 49 minute
Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 10: Atac al Iranului sub conducerea noului lider suprem/ Explozii în Dubai, luni dimineață
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Sorin Grindeanu, către Lia Olguța Vasilescu: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Ce se întâmplă cu Alina Mădălina, după ce a fost internată la Psihiatrie și fiica i-a fost luată de statul german
Publicat acum 3 ore si 16 minute
Horoscopul primăverii 2026 pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 38 minute
Horoscop 9 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close