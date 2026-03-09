Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului

Vila Rihannei a fost atacată cu focuri de armă, trase de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului.
Reședința din Beverly Hills a cântăreței Rihanna a fost atacată cu focuri de armă, a anunțat poliția. Totul s-ar fi întâmplat duminică, 8 martie, în jurul orei 13:15 (21:15 GMT). Un suspect a fost localizat și reținut.
Un oficial al poliției a declarat pentru partenerul american al BBC, CBS News, că locuința vizată aparține Rihannei și că la fața locului au fost găsite cartușe de pușcă de asalt.
Nimeni nu a fost rănit în incident, deși Rihanna se afla în vilă la momentul respectiv, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Los Angeles Times.
Potrivit oamenilor legii, suspecta, o femeie de aproximativ 30 de ani, s-a oprit cu o mașină în fața casei cântăreței și a tras șapte focuri de armă înainte de a pleca în viteză de la fața locului.
Vehiculul ei se afla la aproximativ 12 km de casa cântăreței, unde femeia a fost reținută. Indentitatea ei nu a fost încă făcută public și nici motivul atacului.
În septembrie anul trecut, vedeta a născut al treilea copil, o fetiță, cu partenerul ei, A$AP Rocky. Cuplul, care are și doi fii în comun, Riot și RZA, a anunțat ultima sarcină a Rihannei la Gala Met de anul trecut.
Vestea despre bebelușul cuplului nu a fost singurul subiect apărut pe primele pagini ale ziarelor în anul 2025. În februarie, A$AP Rocky a fost găsit nevinovat într-un dosar în care era acuzat că a tras cu arma asupra unei fost prieten, într-un proces în care Rihanna și-a adus cei doi fii în instanță.
Vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a devenit cunoscută la începutul anilor 2000 cu hituri precum Pon de Replay și Umbrella. Recent, a sărbătorit 20 de ani de la lansarea primului său album.
În această perioadă, Rihanna, în vârstă de 37 de ani, a lansat mai multe afaceri, inclusiv populara gamă de machiaj Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a Rihannei a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.
de Anca Murgoci