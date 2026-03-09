Vila Rihannei, atacată cu focuri de armă, de o femeie. Cântăreața se afla în locuință în momentul atacului

Reședința din Beverly Hills a cântăreței Rihanna a fost atacată cu focuri de armă, a anunțat poliția. Totul s-ar fi întâmplat duminică, 8 martie, în jurul orei 13:15 (21:15 GMT). Un suspect a fost localizat și reținut.

Un oficial al poliției a declarat pentru partenerul american al BBC, CBS News, că locuința vizată aparține Rihannei și că la fața locului au fost găsite cartușe de pușcă de asalt.

Rihanna se afla în vilă în momentul atacului

Nimeni nu a fost rănit în incident, deși Rihanna se afla în vilă la momentul respectiv, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru Los Angeles Times.

Potrivit oamenilor legii, suspecta, o femeie de aproximativ 30 de ani, s-a oprit cu o mașină în fața casei cântăreței și a tras șapte focuri de armă înainte de a pleca în viteză de la fața locului.

Vehiculul ei se afla la aproximativ 12 km de casa cântăreței, unde femeia a fost reținută. Indentitatea ei nu a fost încă făcută public și nici motivul atacului.

Rihanna are un bebeluș și alți doi copii mai mari

În septembrie anul trecut, vedeta a născut al treilea copil, o fetiță, cu partenerul ei, A$AP Rocky. Cuplul, care are și doi fii în comun, Riot și RZA, a anunțat ultima sarcină a Rihannei la Gala Met de anul trecut.

Vestea despre bebelușul cuplului nu a fost singurul subiect apărut pe primele pagini ale ziarelor în anul 2025. În februarie, A$AP Rocky a fost găsit nevinovat într-un dosar în care era acuzat că a tras cu arma asupra unei fost prieten, într-un proces în care Rihanna și-a adus cei doi fii în instanță.

Vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a devenit cunoscută la începutul anilor 2000 cu hituri precum Pon de Replay și Umbrella. Recent, a sărbătorit 20 de ani de la lansarea primului său album.

În această perioadă, Rihanna, în vârstă de 37 de ani, a lansat mai multe afaceri, inclusiv populara gamă de machiaj Fenty Beauty și o companie de lenjerie intimă. Averea netă a Rihannei a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.





