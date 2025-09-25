Rihanna și ASAP Rocky, părinți pentru a treia oară. Numele dat copilului

Vedeta pop Rihanna a născut cel de-al treilea copil al său, o fetiță, împreună cu partenerul ei, A$AP Rocky, relatează joi BBC.

Rocki Irish Mayers, prima fetiță a cuplului

Bebelușul a primit numele de scenă al tatălui său, cu excepția unei litere.

Rocki Irish Mayers s-a născut la 13 septembrie, a anunțat cântăreața într-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie în care își ține fiica în brațe și de o imagine cu mănuși de box roz în miniatură.

Cuplul, care mai are doi băieți, Riot și RZA, anunțase sarcina Rihannei la gala Met din acest an.

Fanii s-au bucurat de anunțul nașterii pe rețelele sociale, postarea acumulând peste 5 milioane de aprecieri în două ore.

Cu câteva săptămâni în urmă, vedeta născută în Barbados, al cărei nume real este Robyn Fenty, a marcat împlinirea a 20 de ani de la lansarea primului său album.

Aproape un deceniu de la ultimul album lansat

Vestea nașterii fost întâmpinată de fani atât cu felicitări, cât și cu întrebări despre următorul ei proiect muzical. A trecut aproape un deceniu de la lansarea celui mai recent album al ei, „Anti”.

În acest timp, Rihanna a lansat mai multe afaceri, printre care populara sa gamă de produse cosmetice Fenty Beauty și o companie specializată în lenjerie intimă. Averea netă a artistei în vârstă de 37 de ani a fost estimată de Forbes la peste un miliard de dolari.

La dezvăluirea sarcinii, pe covorul albastru de la Met Gala, în luna mai, vedeta a purtat o ținută care îi scotea în evidență abdomenul proeminent.

Interpreta hitului „Diamonds” și-a anunțat sarcinile anterioare în același stil. În 2023, ea a dezvăluit a doua sarcină în timpul concertului pe care l-a susținut în pauza Super Bowl, îmbrăcată într-un costum roșu.

Această veste nu este prima din acest an care vizează celebrul cuplu și care ține titlurile ziarelor. În februarie, A$AP Rocky a fost găsit nevinovat în urma acuzației că a tras cu arma asupra unui fost prieten, într-un proces în timpul căruia Rihanna și-a adus cei doi fii la tribunal, potrivit Agerpres.