Ce se întâmplă în familia Laurei Cosoi, de fapt, în spatele postărilor fericite de familie. Care e adevărul despre familia ei, soț și copii. Ce i-a spus o tânără, pe plajă, în vacanță, a lăsat-o fără cuvinte.

Laura Cosoi este una dintre cele mai urmărite vedete din România, mai ales de cât e a devenit mamă și de când inspiră mii de femei și mame.

Aflată în vacanță, Laura Cosoi a povestit cum, în timp ce trecuse printr-o zi cu tensiuni și agitație ca mamă și soție, o tânără s-a oprit lângă i-a și i-a spus cât o admiră pentru cât de minunată i se pare familia ei.

Laura Cosoi a mărturisit că, dincolo de imaginea perfectă, viața de familie înseamnă și oboseală, certuri, momente dificile, dar și multă iubire și putere de a merge mai departe.

"Astăzi, pe plajă, o tânără din România s-a apropiat de mine doar ca să-mi spună, cu un zâmbet cald, cât de „minunată” i se pare familia noastră și câtă inspirație simte că îi ofer, zi de zi.

A fost delicată, scurtă, sinceră. N-a vrut să mă rețină. A plecat repede, dar a lăsat în urmă o liniște care mi s-a așezat adânc în suflet.

Pentru că, în timp ce îmi vorbea cu atâta admirație, în mintea mea încă rulau, în buclă, scenele de mai devreme:

– o discuție aprinsă cu Cosmin, chiar lângă piscină;

– fetele, agitate și greu de liniștit;

– eu, cu lacrimi înghițite și gânduri grele despre cum nu sunt mama sau soția care mi-aș dori să fiu.

Și totuși… în ochii ei curați, eram imaginea unei familii de vis.

Paradoxal? Poate. Dar, în același timp, adevărat.

Viața noastră este frumoasă – da. E plină de emoții, de momente unice, de râsete și aventuri.

Dar există și zile ca aceasta. Zile în care nimic nu se leagă, copiii sunt greu de mulțumit, soțul e copleșit, iar eu… eu mă simt ca un meteorit rătăcit, care încearcă, cu ultimele forțe, să țină totul împreună.

Chiar și într-un colț de paradis, cu apusuri demne de picturi.

Norocul nostru? Ne trece repede. Știm să ne regăsim.

Dar ceea ce nu i-am spus – și aș fi vrut – este asta:

Viața noastră nu e perfectă. E reală.

Cu suișuri și coborâșuri. Cu certuri și împăcări. Cu oboseală cruntă și iubire nemăsurată. Cu momente în care pare că totul se destramă… și altele în care dragostea ne coase, la loc, fir cu fir.

Asta e realitatea noastră: imperfectă, dar profund adevărată.

Și plină de iubire.

Și da – copiii sunt cel mai intens antrenament de „gimnastică a minții”", a scris Laura Cosoi pe pagina ei de Facebook.

