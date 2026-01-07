Soțul lui Brigitte Bardot a dezvăluit cauza decesului actriței

Bernard d'Ormale, soțul vedetei de cinema timp de peste 30 de ani, a declarat revistei Paris Match într-un interviu că soția sa „a tolerat foarte bine cele două proceduri la care a fost supusă pentru a trata cancerul care a răpus-o”.

Vedeta din „Și Dumnezeu a creat femeia” a murit la vârsta de 91 de ani, pe 28 decembrie, la reședința sa din Saint-Tropez, unde s-a retras după ce a renunțat la cariera cinematografică la începutul anilor 1970. Inițial nu a fost comunicată cauza decesului.

Detalii făcute publice în ziua funeraliilor

Detaliile privind moartea actriței au fost făcute publice în aceeași zi în care simpatizanții s-au adunat în orașul ei natal, Saint-Tropez, pentru o slujbă religioasă și înmormântare.

Înmormântarea discretă a reflectat dragostea ei de-o viață pentru animale, precum și opiniile sale politice de extremă dreapta.

Multe priviri au fost îndreptate asupra oaspeților care au participat la slujba de la biserica Notre-Dame de l'Assomption, la înmormântarea la cimitirul de pe malul mării și la evenimentul public din stațiunea de pe Riviera.

Citește și: Rareş Bogdan: S-a trezit Brigitte Bardot din lux, să ne dea lecţii

Refuzul unei comemorări naționale

Soțul ei a dezvăluit miercuri într-un interviu acordat ziarului Le Parisien că nu a acceptat o comemorare națională din partea guvernului francez.

„Omagiile nu erau pe placul ei. A primit Legiunea de Onoare, dar nu s-a dus niciodată să o ridice”, a spus el, conform Daily mail.

Nici Macron, nici soția sa, Brigitte Macron, nu vor fi prezenți la St Tropez pentru înmormântarea lui Brigitte Bardot, care va avea loc duminică la Biserica Fecioarei Maria din St Tropez.

În schimb, vechea ei prietenă Marine Le Pen, candidată la președinție din partea partidului de extremă dreapta Raliul Național (NR), va fi cea mai înaltă personalitate politică prezentă acolo.

D'Ormale este fost consilier al tatălui ei, fondatorul NR, pe vremea când acesta se numea Frontul Național.

Se așteaptă prezența unor vedete din lumea spectacolului, dar fundația ei pentru drepturile animalelor a subliniat că va fi un eveniment „fără fast”.

„Ceremonia va reflecta cine a fost ea, cu oamenii care au cunoscut-o și au iubit-o. Vor fi, fără îndoială, câteva surprize, dar va fi simplu, așa cum și-a dorit Brigitte”, a declarat Bruno Jacquelin, purtătorul de cuvânt al Fundației Brigitte Bardot.

Înmormântarea va fi transmisă pe ecrane publice în Saint-Tropez pentru simpatizanți și fani care se așteaptă să înfrunte temperaturile scăzute ale iernii pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Absențe notabile din familie

Nu s-au dat informații despre participarea la înmormântare a singurului copil al lui Bardot, Nicolas-Jacques Charrier.

Charrier, în vârstă de 65 de ani, a fost crescut de tatăl său, regizorul Jacques Charrier, și locuiește în Oslo.

Sora lui Bardot, Mijanou, în vârstă de 87 de ani, care a avut o scurtă carieră în cinema, nu se așteaptă să facă călătoria de la casa ei din Los Angeles.

„Brigitte a mea, cea pe care am iubit-o mai mult decât orice... acum cunoaște cel mai mare dintre mistere. Ea știe, de asemenea, dacă animalele noastre de companie iubite ne așteaptă de cealaltă parte. Doamne, te rog, fă ca asta să fie adevărat, ca să nu se simtă singură, ci alături de ei”, a scris ea pe Facebook.

În 2018, Brigitte Bardot a declarat că dorește să fie îngropată în grădina casei sale, alături de animalele sale de companie, pentru a evita ca „o mulțime de idioți” să calce în picioare mormintele părinților și bunicilor ei, care se află în același cimitir în care va fi înmormântată și ea.