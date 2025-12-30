€ 5.0963
Lucruri mai puțin știute despre Brigitte Bardot: Întâmplarea din copilărie care i-a schimbat relația cu părinții
Data actualizării: 12:48 30 Dec 2025 | Data publicării: 10:43 30 Dec 2025

Lucruri mai puțin știute despre Brigitte Bardot: Întâmplarea din copilărie care i-a schimbat relația cu părinții
Autor: Iulia Horovei

brigitte bardot Actrița Brigitte Bardot. Sursa foto: Agerpres
 

Cunoscută pentru rolurile sale emblematice și pentru iubirea sa pentru animale, Brigitte Bardot a avut și povești mai puțin cunoscute publicului larg.

Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit, pe 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani. Cunoscută pentru rolurile sale în filme și iubirea pentru animale, există și alte detalii mai puțin știute despre Brigitte.

Își dorea să devină balerină

Brigitte Anne-Marie Bardot s-a născut și a crescut la Paris. Înainte de a deveni actriță, cântăreață, model și activistă pentru drepturile animalelor, își dorea să devină balerină. Ea s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai cunoscute figuri ale anilor '50, '60 și '70.

Deși s-a retras din industria divertismentului în 1973, moștenirea ei a continuat și numeroase vedete sunt încă inspirate de frumusețea și talentul ei.

Rebelă încă din adolescență

Un incident din copilărie ar fi contribuit la stilul ei de viață rebel. Deși familia sa era foarte bogată, părinții ei erau extrem de stricți și adesea duri. Bardot și sora sa ar fi spart accidental o vază în timp ce se jucau, iar tatăl lor le-a biciuit de 20 de ori și a început să le trateze ca pe niște străine.

Bardot a început să aibă resentimente față de părinții săi pentru acest tratament dur, lucru care a contribuit la comportamentul ei rebel din adolescență, inclusiv încercarea de a se căsători cu Roger Vadim la 14 ani. Când tatăl ei a refuzat să accepte logodna, și-ar fi băgat capul în cuptor, aproape să moară, potrivit remindmagazine.

Relația cu singurul fiu

Brigitte Bardot a avut un fiu, pe Nicolas-Jacques Charrier, cu fostul ei soț, Jacques Charrier, dar a recunoscut că nu și l-a dorit niciodată. Ea a spus că nu are instincte materne și că fiul ei trăiește, în principiu, cu tatăl său. Bardot a încercat să reia legătura cu el la un moment dat, dar acesta ar fi refuzat.

Drogată de un regizor

Brigitte Bardot a fost odată drogată de un regizor. În timp ce lucra la filmul La Vérité, Bardot a spus că regizorul i-a dat somnifere pentru a o face să pară mai somnoroasă în fața camerei. După aceste filmări, ea a încercat să se sinucidă tăindu-și venele și luând o supradoză de pastile. Deși a trecut peste acel episod, probabil acesta a fost unul dintre motivele pentru care a luat decizia de a se retrage din activitate la 39 de ani. Un alt motiv a fost presiunea celebrității, alături de dorința de a se dedica altor cauze, potrivit actriței. 

Căsătorită de patru ori

Bardot s-a căsătorit cu regizorul Roger Vadim la vârsta de 18 ani, dar s-au despărțit când l-a înșelat cu al său coleg de platou, Jean-Louis Trintignant. S-a mai căsătorit de trei ori și a rămas căsătorită cu Bernard d'Ormale - din 1992 până la moartea sa

