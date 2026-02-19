€ 5.0956
Scandal după un accident ușor în Suceava: patru bărbaţi reţinuţi după ce s-au luat la bătaie şi au distrus maşinile
Data publicării: 16:21 19 Feb 2026

Scandal după un accident ușor în Suceava: patru bărbaţi reţinuţi după ce s-au luat la bătaie şi au distrus maşinile
Autor: Andrei Itu

barbat incatusat Incatusat. Foto: Freepik.com

Patru persoane au fost reţinute de poliţiştii din Suceava, ca urmare a unei altercații în trafic.

Poliţiştii din Suceava au reținut patru persoane, după ce s-au luat la bătaie, în urma unui accident rutier uşor, a anunțat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Cum s-a întâmplat accidentul

Accidentul s-a întâmplat, miercuri, în localitatea Hancea din comuna Vereşti, dar fără victime. La scurt timp după ce s-a întâmplat accidentul, şoferii şi pasagerii din cele două autoturisme s-au agresat reciproc.

"Din primele verificări s-a constatat că evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, însă între şoferi şi pasageri a izbucnit un conflict, persoanele implicate agresându-se şi provocând distrugeri autoturismelor implicate", au transmis oficialii IPJ Suceava.

Acuzațiile aduse bărbaților implicați în scandal

Cei patru bărbaţi implicaţi în scandal sunt acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de "lovirea sau alte violenţe", "distrugere", însă şi de "tulburarea ordinii şi liniştii publice".

"Cercetările sunt continuate de către poliţişti sub supravegherea şi coordonarea unităţii de parchet competente pentru stabilirea activităţii infracţionale, a gradului de participaţie şi pentru dispunerea măsurilor procesuale conforme", mai notează IPJ Suceava, conform Agerpres.

Cele trei gesturi pe care fiecare șofer "educat" trebuie să le facă. Titi Aur: Nu ai cum să tragi așa de volan!

suceava
scandal
Comentarii

