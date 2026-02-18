Anul Calului de Foc revine pentru prima dată în 60 de ani: putere, loialitate și prosperitate

Odată cu începerea sărbătorilor de Anul Nou Lunar în întreaga lume, 2026 marchează începutul Anului Calului, simbol al progresului, independenței și rezistenței. Anul acesta marchează începutul Anului Calului de Foc, o revenire rară și strălucitoare care are loc o dată la 60 de ani.

Anul Nou Lunar, cunoscut și sub numele de Anul Nou Chinezesc, cade între sfârșitul lunii ianuarie și mijlocul lunii februarie, data sa fiind stabilită de vechiul calendar lunisolar chinezesc. Cel puțin din secolul al II-lea î.Hr., fiecare an nou a fost numit după unul dintre cele 12 animale ale zodiacului chinezesc, care se repetă într-un ciclu de 12 ani. În astrologia chineză, se crede că fiecare dintre animalele zodiacului are trăsături distincte, care se reflectă în mod presupus în persoanele născute în anul corespunzător.

Pentru sărbătorile din acest an, simbolurile calului de foc vor fi omniprezente, împodobind decorațiunile festivalului, precum și plicurile, felicitările și hârtia de împachetat care însoțesc cadourile de Anul Nou Lunar.

Ce înseamnă Anul Calului

Calul este venerat în cultura chineză datorită rolului său de lungă durată în agricultură, transport și război, spune Jonathan H. X. Lee, profesor de studii asiatice la Universitatea de Stat din San Francisco, conform National Geographic. Cu toate acestea, în zodiacul chinezesc, acest animal galopant simbolizează forța, grația, rezistența, loialitatea, libertatea și succesul. Forța sa, explică Lee, reprezintă posibilități de creștere personală și succes.

Potrivit lui Lee, acest lucru este ilustrat de expresia chineză: „Când calul sosește, succesul sosește. Energia calului este asociată cu energia yang, care este activă, dinamică și generatoare de viață și vorbește despre ambiție și vitalitate”.

În astrologia chineză, anii Calului favorizează acțiunile decisive și independența, avertizând în același timp împotriva impulsivității.

De ce calul de foc este atât de rar

Deși au trecut doar 12 ani de la ultimul An al Calului, au trecut 60 de ani de la cel mai recent An al Calului de Foc.

În plus față de ciclul de 12 animale în fiecare an, calendarul lunar chinezesc alternează și între cele cinci elemente tradiționale chinezești: pământ, lemn, foc, metal și apă. În timp ce animalul se schimbă în fiecare an, elementul se schimbă doar o dată la doi ani.

De aceea, 2024 a fost anul Dragonului de Lemn, iar 2025 a fost anul Șarpelui de Lemn. Acum, 2026 va sărbători Calul de Foc, înainte ca 2027 să marcheze anul Caprei de Foc. Această combinație de 12 animale și cinci elemente înseamnă că fiecare combinație distinctă de animal-element apare doar o dată la 60 de ani. Anul Calului a fost sărbătorit ultima dată în 2014, când a fost asociat cu elementul lemn.

Trăsăturile Anului Calului de Foc

Calul de Foc împărtășește trăsăturile calului: putere, rezistență, independență, loialitate și prosperitate, explică Lee. Dar fiecare trăsătură este amplificată de combinația cu focul, cel mai volatil dintre cele cinci elemente tradiționale chinezești.

„Urmarea focului este creșterea”, spune el. „Aceasta înseamnă că vor exista multe oportunități de creștere, astfel încât indivizii sunt încurajați să avanseze cu obiectivele personale, să îmbrățișeze schimbarea și să îndure procesul pentru recompensa finală.”

Calul de Foc este, de asemenea, un animal de sprint, ceea ce indică faptul că 2026 este un an în care evenimentele se vor desfășura rapid. Experții spun că Anul Calului va necesita „acțiuni îndrăznețe și asumarea de riscuri”, în contrast puternic cu Anul Șarpelui de Lemn din 2025, care a fost considerat un moment de progres prudent.

Anii Calului de Foc, numiți și ani Bing-Wu, „perturbă ordinea existentă” a societăților noastre, potrivit lui Xiaohuan Zhao, profesor de sinologie la Universitatea din Sydney.

„Există o asociere de lungă durată între anii Bing-wu și perioadele de instabilitate socială sau politică în tradiția istorică”, explică el. Ultimul An al Calului de Foc a fost 1966, un an marcat de începutul Revoluției Culturale din China, dezastrul de la Aberfan din Țara Galilor și escaladarea războiului din Vietnam.