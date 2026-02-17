În cadrul unui interviu la DC News, alături de Excelența Sa Roberto Musneci, ambasadorul Ordinului Suveran de Malta, și Excelența Sa, Adrian Zuckerman, fost ambasador SUA la București, analistul politic Bogdan Chirieac a abordat subiectul faliei create între cele două maluri ale Atlanticului, determinată în special de retragerea parțială a Statelor Unite ale Americii din apărarea continentului european.

„Credeți că va fi o ruptură masivă între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii în perioada următoare? Credeți că se va accentua această falie între cele două maluri ale Atlanticului? Ce ar trebui să facă România?“, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„În afară de declarațiile de la nivel înalt, nu cred că Europa poate să se distanțeze de Statele Unite în primul rând pentru că structurile din NATO sunt atât de integrate încât nu pot fi ignorate în momentul în care ne confruntăm cu o provocare serioasă din partea Rusiei.

În același timp, cred că nici Statele Unite nu au un interes să se distanțeze, dar e clar că anumite echilibre, în mod particular în legătură cu finanțarea sistemului de apărare din Europa, trebuie puse în balanță din nou. Europa a trăit decenii bazându-se 100% pe rolul militar, dar și financiar al SUA, pentru apărarea sa. Cred că mesajul ăsta a ajuns unde trebuie. Dacă acum câțiva ani se vorbea de 2% din produsul intern brut pentru apărare, acum se vorbește de 5%. E evident că se pune accent pe responsabilitate și asta cred că e sănătos“, a spus ambasadorul Roberto Musneci.

E.S. Adrian Zuckerman: Acesta e fundamentul care unește țările europene și Statele Unite ale Americii

E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la București, a vorbit despre amenințările Federației Ruse și Republicii Populare Chineze asupra democrațiilor și, în același timp, a evidențiat anumite tendințe din SUA care încearcă să minimizeze pericolul venit dinspre est.

„Cred că președintele Donald Trump, pe care l-ați reprezentat la București în primul mandat, a cerut prima dată 2% din PIB pentru apărare, iar acum a venit cu 5% din PIB pentru apărare“, i-a spus Bogdan Chirieac fostului ambasador al SUA la București, E.S. Adrian Zuckerman.

„Fiecare stat european și fiecare stat democratic e foarte important. România are un potențial enorm, iar dacă președintele Nicușor Dan face ce e corect, economia țării poate avansa foarte mult.

Problema globală este că suntem într-un război și refuzăm să acceptăm acest lucru. Suntem atacați de ruși și chinezi, prin atacuri cibernetice, hibride și kinetice, acte de sabotaj, recunoscute sau nu. În ultimele câteva zile am văzut rapoarte că trupele rusești se mută mai aproape de Finlanda, de Kaliningrad și sunt amenințări pentru aproape fiecare stat european.

Problema este că și SUA a fost atacată, prin aceste rețele sociale, hibride, cibernetice și de multe ori nu își dau seama (n.r. americanii). Mulți influenceri au fost în Rusia și sunt plătiți de Rusia“, a spus Adrian Zuckerman.

„Influenceri americani plătiți de Rusia?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Jackson Hinkle a fost la Moscova anul trecut, Alex Jones la fel, tatăl lui Elon Musk de asemenea a participat la un forum. Ce a făcut? S-au dus să se uite la clădiri? A participat la un forum de propagandă și mulți din SUA fac aceeași greșeală pe care au făcut-o francezii în cel de-al doilea Război Mondial.

Sunt oameni în SUA care nu înțeleg această primejdie, vor să fie izolaționiști, nu vor să sprijine democrația în alte țări, în timp ce alții nu sunt educați.

Administrația Trump are dreptate când spune că europenii nu au făcut pentru apărarea lor cât ar fi trebuit să facă, dar nu este apărarea lor (n.r. a europenilor), ci a noastră (n.r. a europenilor și americanilor). Toate țările europene, SUA și alte țări din lume au un fundament democratic. Asta ne unește și de aceea suntem aliați. Poate nu agreăm pe toate subiectele, dar suntem democrații. Rusia nu este“, a spus E.S. Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite ale Americii la București.