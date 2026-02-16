Mesaje de amenințare și ură rasială în Obreja, Târgu Jiu. Reacție fermă a lui Iulian Paraschiv / Foto

Unul dintre locuitorii din cartierul Obreja, Târgu Jiu, a făcut o transmisie live pe o rețea socială, acum câteva zile, în care ar fi instigat public la discriminare, ură rasială și violență față de alte persoane din același cartier. Mesajele au generat reacții numeroase în mediul online și în comunitate.

Anchetă penală privind posibile infracțiuni de incitare la violență, ură sau discriminare

Ulterior, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu după ce au văzut ce s-a întâmplat și au luat măsuri. Prin urmare, trei bărbați din Târgu Jiu, cu vârstele de 20, 31 și 44 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. S-a deschis o anchetă penală în care sunt vizate posibile infracțiuni de incitare la violență, ură sau discriminare.

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, nu a rămas indiferent la acest caz și a luat atitudine.

Iulian Paraschiv, deplasare de urgență la Târgu Jiu

Iulian Paraschiv a precizat că a participat la o reuniune de lucru cu prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, cu subprefectul Gârbaciu Gheorghe Aurelian, cu comandantul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Pardos Claudiu Ionuț, precum și cu prim-procurorul, Costaiche Ramona din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Jiu, alături de procurorul de caz, cu scopul de a se lua măsurile concrete, astfel încât să se prevină escaladarea conflictului și pentru protejarea fermă a comunității vizate.

„Nu putem tolera ura. Nu putem tolera amenințarea unei comunități pe criterii etnice.

Ca urmare a apariției în spațiul public a unui videoclip care conținea mesaje de amenințare și incitare la ură rasială la adresa romilor din Târgu Jiu, am transmis imediat o adresă oficială autorităților competente, semnalând implicațiile legale și riscurile reale de escaladare a situației. Totodată, m-am deplasat de urgență în județul Gorj.



În cadrul vizitei, am participat la o reuniune de lucru cu prefectul județului Gorj, Șerban Predescu, cu subprefectul Gârbaciu Gheorghe Aurelian, cu comandantul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Pardos Claudiu Ionuț, precum și cu prim-procurorul, Costaiche Ramona din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Târgu Jiu, alături de procurorul de caz.



Am discutat măsurile concrete pentru prevenirea oricărei escaladări și pentru protejarea fermă a comunității vizate. Amenințarea unei comunități întregi pe criterii etnice nu este o simplă opinie exprimată online — este un act cu potențial real de destabilizare socială și trebuie tratat cu maximă seriozitate.



Legea se aplică egal, fără excepții și fără ezitare. Statul are obligația de a interveni atunci când demnitatea și siguranța cetățenilor sunt puse în pericol. Mulțumesc instituțiilor statului pentru reacția promptă și responsabilă. În fața unui potențial derapaj extremist, mecanismele statului de drept au funcționat.



În același timp, subliniez maturitatea și responsabilitatea comunității de romi din Târgu Jiu, care nu a răspuns provocărilor. La întâlnire au participat și reprezentanți ai comunității, între care Nelu Pavel și Alin Bobu (expert BJR), contribuind la un dialog constructiv și echilibrat. A alege calmul în fața provocării este un act de forță morală.



România este un stat de drept. Demnitatea umană, egalitatea în fața legii și protecția fiecărui cetățean nu sunt negociabile. Când aceste valori sunt amenințate , reacția noastră trebuie să fie fermă, iar solidaritatea — clară și neechivocă.

