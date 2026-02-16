€ 5.0953
Data publicării: 17:55 16 Feb 2026

Burduja cere ca hidrocentralele în lucru să fie proiecte de securitate națională
Autor: Tiberiu Vasile

Burduja cere ca hidrocentralele în lucru să fie proiecte de securitate națională Sebastian Burduja in Parlament. Sursa Foto: Agerpres

Deputatul PNL Sebastian Burduja a cerut luni în plen ca hidrocentralele în lucru să fie declarate proiecte de securitate națională, subliniind importanța modernizării și retehnologizării unităților.

Hidrocentralele în lucru trebuie declarate proiecte de securitate naţională, a susţinut luni deputatul PNL Sebastian Burduja, în plen, la Ora Guvernului.

Invitat la dezbaterea din plen este ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a prezenta planul de măsuri şi acţiuni concrete pe care Ministerul Energiei, împreună cu Hidroelectrica, responsabilă de administrarea amenajării hidroenergetice Vidraru, le-a luat pentru a preîntâmpina apariţia crizei apei potabile în Curtea de Argeş şi localităţile limitrofe.

Crizele legate de apă au alimentat decizia

"Faptul că avem la Curtea de Argeş şi în multe localităţi oameni care nu au apă potabilă şi nici măcar apă pe care să o întrebuinţeze în fiecare zi este un lucru grav, iar cei responsabili trebuie să fie identificaţi şi traşi la răspundere. Nu este aici o chestiune politică, este o chestiune de fapte, cu nume şi prenume trebuie să răspundă. De altfel, de câte ori vine ca subiect energia, nu este un subiect politic sau n-ar trebui să fie. (...) Subiectul Vidraru - din 2016 se ştie că acolo trebuie modernizată, retehnologizată hidrocentrala. Din 2016. Din 2018, Hidroelectrica a făcut toate demersurile necesare şi a informat în scris compania de apă că urmează retehnologizarea care înseamnă golirea Lacului Vidraru şi care necesita mai multe investiţii din partea companiei de apă", a declarat Burduja, fost ministru al Energiei.

Investiția nu este o "surpriză" 

El a subliniat că nu este o "surpriză" faptul că se realizează această investiţie.

"Am fost acolo când s-a semnat contractul. A fost şi premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu. (...) S-a atribuit contractul la a şasea licitaţie. (...) Deci, în 2024, s-a semnat contractul, în iulie, şi s-a dat drumul la acest proiect. Faptul că alţii care trebuiau să trateze apa nu şi-au făcut treaba nu poate fi imputat nici Hidroelectrica, nici Ministerului Energiei, indiferent cine ar fi ministru. (...) Constat că, în România de azi, dacă nu se face e o problemă - de ce nu se face, dacă se face, iar e o problemă - de ce se face. Or, cel puţin în Energie avem nevoie de hidrocentrale şi pentru asta m-am luptat şi ca ministru şi mă lupt şi din Parlament. Vă rog să nu ţinem cont de birocraţie sufocantă, două-trei ONG-uri de mediu şi să facem lege din proiectul pe care l-am depus - să declarăm hidrocentralele în lucru proiecte de securitate naţională", a transmis Sebastian Burduja, conform Agerpres. 

