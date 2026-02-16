Ponta: Tolontan critica contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Funky Citizens scria, la DNA, că deranjăm natura cu autostrada

Potrivit fostului premier al României, Victor Ponta, în momentul de față se construiesc autostrăzi în România, inclusiv cu bani din programul de înarmare SAFE, din considerent geopolitic și militar în primul rând.

„În banii din Programul SAFE am văzut finanțare și pentru autostrăzile A7 și A8. Asta înseamnă că dacă nu era războiul din Ucraina, nu le construiam?“, a întrebat Răzvan Dumitrescu.

„Da! Multă lume m-a întrebat asta! Întotdeauna ne-au blocat, apropo și de Comarnic - Brașov. Ne-au făcut dosare. Uitați-vă cine sunt politicienii care ne explicau de fiecare dată că nu se poate face autostrada Comarnic - Brașov, nu se pot traversa Carpații. Acum măcar ne-am lămurit cine ne-a blocat“, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta: Cine a blocat construcția autostrăzii Comarnic - Brașov în 2014

Victor Ponta a reamintit și de perioada în care a vrut să tranziteze Munții Carpați cu autostrada Comarnic - Brașov (A3) și a fost blocat.

„Când am văzut A7 și A8 în Programul SAFE m-am gândit că au utilitate militară, din moment ce, din banii de înarmare, le finanțezi. Alea sunt făcute pentru că e un interes geopolitic“, a spus Răzvan Dumitrescu.

„Și îți arată cine te-a oprit până acum. Eu m-am lovit direct de chestia asta când m-am trezit în față cu contractul pentru Comarnic - Brașov. Când să-l semnăm a apărut Laura Codruța Kovesi cu dosarul penal. Se întâmpla în 2014. Suntem în 2026.

Se plângea în ianuarie 2026 domnul Tolontan. Noroc cu Chat GPT, că memoria mea nu e la fel de bună, care mi-a arătat cine critica în 2014 contractul pentru autostrada Comarnic - Brașov. Era domnul Tolontan, era Asociația Funky Citizens, care scria scrisori la DNA că deranjăm natura cu autostrada. Măcar să ne lase acum“, a punctat Victor Ponta.