Cazul avocatei Adriana Georgescu. Răzvan Dumitrescu arată miza uriașă: "E cel mai important moment al începutului de an"

Dumitrescu aduce aminte și de plecarea intempestivă a lui Orban din funcția de consilier al lui Nicușor Dan. Lucrurile par că se leagă, arată realizatorul de televiziune.

Iată analiza sa:

"CONTEXTUL este cel mai important!

Cand privesti lucrurile separat, poti scapa din vedere esentialul...

CAZUL avocatei din PNL care primea MITA si se lauda ca are legaturi la cel mai inalt nivel in conducerea tarii este cel mai important moment al inceputului de an desi nu pare....

Explic de ce in continuare!

1. Adriana Georgescu este prinsa in flagrant. Din acest punct de vedere totul este clar! Nu poate s-o dea la intors!

2. La fel de clar este ca potrivit interceptarilor si stenogramelor din dosarul pe baza caruia a fost retinuta si apoi arestata preventiv, se lauda ca are acces peste tot: la Bolojan, la Nicusor Dan, la SRI...

In poze apare cu mai toti liderii PNL desi la dansii e inghesuiala mare in a spune ca nu o cunosc ( dupa atatea poze chiar nimeni nu si-o aminteste?) In plus ne mai spune ceva ce poate fi doar de culoare dar...poate deveni foaaarte important in context: "eu sunt fosta gacica a lui Ludovic". Orban adica...

3. De ce e importanta aceasta din urma afirmatie a distinsei purtatoare de mita? Va mai amintiti cand a plecat Orban de la Cotroceni? In noiembrie 2025. Stiti cand a inceput dosarul de la DNA? In octombrie 2025! Sa fi fost prevenit domnul presedinte si informat ca domnul Orban poate deveni VULNERABILITATE daca mai ramane acolo?

4.Din nou despre CONTEXT...Cazul explodeaza cu putere FIX in cea mai complicata si tensionata perioada politica! Multi va ganditi poate la tensiunile din Coalitie dar acelea sunt de mult la ordinea zilei, un mod de viata deja! Mult mai importanta este lupta pentru numirea sefilor de la SRI si SIE. La fel de importanta este numirea procurorilor sefi de Parchete!

5. Tot de context: Nicușor Dan il critica pe seful DNA Marius Voineag pentru lipsa marilor dosare de coruptie! ACUM, NA DOSAR DE CORUPTIE CARE, ASA CUM ARATA STENOGRAMELE, O POATE LUA IN TOATE DIRECTIILE POSIBILE AVAND IN VEDERE NUMELE POMENITE DE AVOCATA ACOLO!!!

Si cand dosarul o poate lua pe mai multe directii (procurorii decid, in functie de probe, bineinteles! ) inseamna ca foaaarte multi sunt ingrijorati! Avantaj VOINEAG?

6. Nu trebuie exclusa nici supararea magistratilor pe politicieni. Macar din perspectiva pensiilor speciale! Tine tot de context...

7. Astept cu interes dezvoltarile ulterioare! Oare pe Marius Voineag domnul presedinte ramane la fel de suparat sau reconsidera? " transmite Răzvan Dumitrescu.

Pentru ce este cercetată avocata PNL Adriana Georgescu

Procurorii anticorupție arată în ordonanță că, în perioada octombrie-decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine și pentru altul, diferite sume de bani. Din aceste sume, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați, promițând că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale. Unul dintre dosare se afla în instrumentare la DNA, iar celălalt pe rolul Tribunalului București, în ambele cauze martorul având calitatea de inculpat.

De asemenea, procurorii susțin că, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-ar fi pretins martorului, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei. Aceasta ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul respectivului candidat, ar avea influență asupra unor magistrați și ar putea asigura soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.