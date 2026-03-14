A început montarea tablierului metalic al pasajului Europa Unită. Daniel Băluță: „Va fi ultimul pe care o primărie îl va putea face!”

Lucrările au început vineri seară și vor continua în serile următoare, mai ales pe timpul nopții, atunci când traficul este redus, iar utilajele de mare capacitate utilizate să poată fi manevrate în condiții de siguranță. Situația va fi similară și în weekendurile ce urmează, astfel încât, până la sfârșitul lunii aprilie, constructorii să poată aduce în șantier și următoarele elemente (așa-numitele predale) ale structurii ce va susține calea de rulare a pasajului.

Despre lucrările aflate în plină desfășurare și despre planificarea ulterioară a acestora a vorbit Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc chiar în proximitatea șantierului.

„Acest pasaj este a doua piesă din ceea ce înseamnă inelul median de circulație în Sectorul 4. Am construit deja pasajul Europa Unită, iar până la finalul anului vom reuși să finalizăm acest pasaj, care va îndeplini două obiective foarte importante. Pe de o parte, va degreva această intersecție foarte importantă pentru toți bucureștenii, iar pe de altă parte va reprezenta un punct multimodal de transport. Acum ne aflăm la momentul în care, de aseară, a început montarea tablierului metalic, iar în circa o lună de zile întreaga structură a tablierului va fi montată și ne vom putea apuca de ultima etapă, și anume aceea de montare a infrastructurii rutiere. Îndeplinim, astfel, promisiunea pe care am făcut-o oamenilor, aceea de a termina această lucrare până la sfârșitul anului”, a declarat Daniel Băluță.

Băluță trage un semnal de alarmă: "Viziunea Guvernului Bolojan pulverizează autoritațile locale"

Primarul Sectorului 4 a continuat și a afirmat că, din păcate, în ciuda proiectelor similare pe care Sectorul 4 le are în derulare, pasajul din intersecția de la Apărătorii Patriei ar putea fi ultima astfel de investiție publică pe care orice primărie din România ar mai putea-o implementa.

„Vreau să vă mai spun un lucru foarte important. Probabil că acest pasaj pe care îl vedeți va fi ultimul pe care o primărie de sector va putea să-l facă, deși utilitatea sa nu poate fi pusă la îndoială, în condițiile în care reprezintă exact ceea ce trebuie pentru ca, la un moment dat, să putem avea o linie de tramvai continuă, de pe Șoseaua Giurgiului și până pe Șoseaua Petricani, în Sectorul 2. Spun acest lucru întrucât, în ritmul acesta, în viziunea pe care Guvernul Bolojan o are, aceea de a pulveriza autoritățile locale și de a lua din declarațiile de impunere tot ce se poate lua, rolul primăriilor în privința investițiilor în infrastructura rutieră va fi practic inexistent. Ce efecte produce o astfel de atitudine este cât se poate de clar: economia României s-a contractat și suntem în recesiune tehnică. În plus, puterea de cumpărare a scăzut cu 20%, inflația este la ora aceasta 10%. Toate acestea sunt consecința directă a acestor acțiuni iresponsabile, din punctul meu de vedere, acțiuni care ignoră impactul pe care astfel de investiții îl au pentru economia României. Noi, spre exemplu, am adus 5 miliarde de euro în România, în București, în Sectorul 4, dar mă tem că sunt ultimele lucruri pe care, pe termen mediu, le mai putem face, pentru că acesta este stadiul în care noi am ajuns”, a mai afirmat Daniel Băluță.

Daniel Băluță, critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan

Edilul a mai punctat și faptul că Bucureștiul are nevoie de investiții masive, care necesită timp, energie și finanțări pe măsură, însă toate acestea au șanse reduse să mai fie implementate în condițiile actuale.

„Cu o astfel de abordare distructivă, pe care am văzut-o de-a lungul acestor 8 luni de mandat pe care domnul Bolojan le-a avut, nu văd șanse de dezvoltare a comunităților noastre și nu mă raportez doar la Sectorul 4 sau la București în general, ci la nivelul orașelor și al altor UAT-uri din România. Acest om care frânează dezvoltarea României, pe numele dânsului Ilie Bolojan, nu a ținut cont niciodată de nevoile persoanelor cu dizabilități, preferând, în contrapartidă, să ofere bani pentru a juca la bursă, niște lucruri care sunt cel puțin surprinzătoare, inclusiv pentru profesia de medic pe care o am. Este un om care, din păcate, consideră că mamele care își cresc copilul în concediu de maternitate sunt privilegiate față de alte mame din Europa și nu a ținut cont niciodată de faptul că a scăzut puterea de cumpărare, că inflația este de 10%, că au crescut taxele, că au crescut impozitele…”, a încheiat primarul Sectorului 4.