Ludovic Orban: „Ne reintegrăm în PNL! Suntem pregătiți”

„Eu am discutat cu președintele Partidului Național Liberal (n.r. - Ilie Bolojan), noi suntem pregătiți, mai ales în noul context politic în care PNL a ajuns în situația de a rupe complet orice fel de colaborare cu PSD-ul”, a spus Orban la B1 TV.

„Ne reintegrăm în Partidul Național Liberal. Asta trebuie făcută printr-un proces de comasare prin absorbție, așa se numește juridic, în baza unui protocol negociat pe bază unui mandat care să fie dat de conducerile celor două partide, iar, evident, protocolul negociat trebuie validat de Congresurile celor două partide”, adaugă fostul premier.

Revenire sau doar discuții?

Jurnaliștii au cerut clarificări:

„Deci sunteți în proces de revenire în Partidul Național Liberal?”

Răspunsul lui Orban evită o confirmare definitivă și păstrează deschisă interpretarea.

„Eu am spus foarte clar public, sunt gata să încep aceste discuții, că discuțiile nu sunt foarte complicate și că suntem noi, liberalii anti-PSD din Forța Dreaptei. Suntem în momentul de față deschiși total la aceste discuții pentru reintegrarea Partidului Național Liberal”, a adăugat liderul Forța Dreptei.